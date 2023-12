Romina Carrisi presto mamma: "Ho un nome nel cuore ma.."

È iniziato il conto alla rovescia in vista del giorno in cui Romina Carrisi diventerà mamma per la prima volta di un maschio, frutto del suo amore per il regista Stefano Rastelli, conosciuto nel corso della loro comune esperienza a Oggi è un altro giorno.

La quartogenita di Al Bano Carrisi e Romina Power è stata ospite di Verissimo insieme al papà e non a nascosto quanto sia grande l’emozione che sta provando ora che è all’ultimo mese di gravidanza, anche se per ora sta affrontando questa fase con tranquillità: “Manca un mese ma non ho ancora la valigia pronta… non ho ancora capito cosa devo mettere. Nascerà a Roma e non abbiamo ancora deciso come si chiamerà, cioè abbiamo un nome nel cuore ma ancora dobbiamo decidere, solo che non vogliamo svelare tutto prima del tempo”.

Almeno per ora la coppia non ha ancora preso una decisione sul nome, mentre non ci sono dubbi su dove avverrà il parto: “Ho un nome nel cuore – ha detto Romina Carrisi – Ancora dobbiamo decidere ma di certo non Al Bano III. Lo faremo nascere in ospedale a Roma”.

Anche il cantante non vede l’ora di poter stringere il bimbo tra le braccia, anche se lui sa bene cosa significhi diventare nonno (sua figlia Cristel ha già tre figli): “Non vedevo l’ora succedesse anche questo, adesso aspetto mio figlio Yari, poi Jasmine e Al Bano jr ma ancora c’è tempo”.

Vedere Romina diventare mamma non può che avere un significato speciale per l’artista pugliese, che non può dimenticare un momento difficile vissuto da Romina Power quando era in attesa di lei: “Romina rischiò di perdere lei. Aveva deciso di andare alle Maldive ma durante una traversata,il mare era mosso e lo sbattere della barca, le stava provocando un aborto. Io volevo stare in Puglia ma lei voleva fare un ultimo viaggio prima della bambina, comunque poi è andato tutto bene” – ha concluso.