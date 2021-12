Al Bano non sarà a Bari per il consueto appuntamento di Capodanno di Canale 5. Il cantante, infatti, come ha rivelato ai suoi fan sui social, è risultato positivo al Covid-19 e non potrà prendere parte alla serata speciale condotta da Federica Panicucci (in cui avrebbe dovuto esibirsi con le sue canzoni e insieme ad altre voci del panorama musicale italiano).

“Purtroppo non potrò esserci, mi dispiace moltissimo“, ha spiegato l’artista, che ora è in isolamento finché non avrà nuovamente un tampone negativo. Fortunatamente, però, le sue condizioni di salute sono buone: infatti il cantante ha contratto il Covid in modo asintomatico, tanto di non essere nemmeno sicuro sulle modalità con cui il contagio sarebbe avvenuto: “Non so davvero come posso essermelo preso“, ha ammesso. Poi, in un breve video, ha spronato tutti ad essere forti in questo momento così particolare e difficile.

“Questo maledetto virus mi ha colpito. Lo ha fatto al punto tale che non posso fare quello che c’era in programma di fare: l’ultima notte dell’anno da Bari, con la Panicucci e tanti miei amici. Sono qua e devo combattere, questo braccio di ferro contro questo maledetto che è invisibile ma colpisce. Rappresenta un po’ il nemico della terza guerra mondiale, perché di questo si tratta. Ma non è certo questo il momento di mollare. Ora mettiamoci un po’ di ironia, un po’ di forza, non piangiamoci addosso. Tanto passerà anche questa, ne sono certo”.

Poi, il cantante di Cellino San Marco, invia a tutti un messaggio di speranza e positività: “Buon anno a tutti quanti, e restiamo tranquilli perché tanto alla fine vinceremo noi, sicuramente”.