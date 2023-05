Al Bano Carrisi si è confidato tra le pagine del settimanale Oggi, rivelando alcuni dettagli inediti sulla fine della storia d’amore con Romina Power. Il cantautore italiano, proprio in queste ore, si sta preparando per il maxi–concerto di oggi, 18 maggio 2023, in onda su Canale 5 direttamente dall’Arena di Verona e, negli ultimi giorni, ha rilasciato una serie di interviste in cui ha ripercorso la sua carriera professionale, soffermandosi anche su alcuni passaggi fondamentali della sua vita privata.

Il 20 maggio 2023 Al Bano festeggerà il suo 80esimo compleanno e ha deciso di condividere con i fan alcuni episodi mai rivelati fino ad ora. Il cantante, infatti, ha dedicato uno spazio per fare luce sulle motivazioni che lo hanno spinto a separarsi dall’artista di origini californiane:

Lo dico per la prima volta: il problema fu la marijuana. Romina fumava quella robaccia anche quattro volte al giorno e lo faceva da anni, ancor prima della scomparsa di Ylenia.

Nella notte a cavallo tra il 31 dicembre 1993 e il 1° gennaio 1994, Ylenia Carrisi, la primogenita della coppia, è scomparsa nella città di New York, senza lasciare traccia. L’incubo di perdere una figlia e la tragicità dell’evento hanno rappresentato un ostacolo molto difficile da superare, ma il matrimonio degli artisti, secondo le parole di Al Bano, era già fortemente compromesso:

Era un’altra donna, fumava ed era allegra; finito l’effetto, si intristiva e piangeva. Era irriconoscibile, non esprimeva più quell’attaccamento alle cose, la passione per la vita, per quello che avevamo vissuto e costruito negli anni. Fu l’inizio della fine.

Nel 1999 le due star della musica hanno deciso di separarsi, mettendo un punto a una storia d’amore che durava da 29 anni. Al Bano Carrisi, alla vigilia dei suoi 80 anni, ha condiviso per la prima volta il tassello mancante delle vicende che hanno portato alla rottura con la cantante di Sharazan. Negli ultimi anni, i due artisti, hanno ripreso ad esibirsi insieme, ricucendo una parte del loro rapporto professionale.