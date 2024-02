Romina Carrisi, la prima foto con Axel Lupo insieme a zia e nonna

Romina Carrisi ha condiviso un dolce scatto insieme a suo figlio, Axel Lupo, alla nonna Romina Power e alla zia Cristel. La foto, realizzata dal compagno dell’attrice Stefano Rastelli, ritrae le tre in un momento di quotidianità casalingo dopo la nascita del piccolo, avvenuta il 24 gennaio 2024.

“It takes a village. Le donne della mia vita”, recita la descrizione, una ripresa del proverbio africano “Serve un intero villaggio per crescere un bambino”.

Del resto, questa non è la prima volta che vediamo nonna Romina Power essere presente per la figlia: pochi mesi fa, a novembre 2023, Carrisi aveva pubblicato il video di un’ecografia alla quale la cantante italo-americana aveva presenziato. “Che bello vedere il mio nipotino in diretta”, aveva detto lei emozionata, mentre osservava dal monitor i movimenti del futuro bebè.

Mamma e figlia sono infatti da sempre molto legate: parlando del nome da dare al piccolo, l’attrice aveva rivelato a Verissimo: “A me è piaciuto chiamarmi come mamma, anche se vorrei che lui avesse un nome tutto suo”.

In una puntata precedente, nella quale Carrisi aveva rivelato la gravidanza al pubblico, l’attrice aveva parlato invece di come Romina Power le fosse stata vicina dopo che aveva scoperto di essere incinta: “Mi sono reclusa questa estate con mamma, ho provato a vivermi questo momento da sola, con i miei familiari, non volevo rendere la gravidanza pubblica troppo presto”. E aveva aggiunto: