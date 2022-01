È ufficiale: Rooney Mara sarà Audrey Hepburn nel biopic di Luca Guadagnino

È stata candidata per ben due volte ai Golden Globes e al premio Oscar per Millennium – Uomini che odiano le donne e Carol. Oggi Rooney Mara è pronta per interpretare una delle icone del cinema, una diva senza tempo, una star di Hollywood più amate di sempre: Audrey Hepburn. A scegliere l’attrice 36enne è stato Luca Guadagnino, regista italiano che dirigerà un biopic dedicato alla diva di Colazione da Tiffany.

Si sa ancora ben poco riguardo al nuovo progetto del regista di Chiamami col tuo nome (candidato a quattro premi Oscar), ma quel che è certo è la scelta dell’attrice protagonista, dotata di enorme talento e di un volto che assomiglia moltissimo a quello di Hepburn. Non si conosce ancora, invece, il titolo del film né la data di inizio delle riprese. E Guadagnino non ha reso noti nemmeno i dettagli sulla trama: l’ipotesi più accreditata è quella di un film che racconti i più grandi successi della carriera della diva, come My Fair Lady, Colazione da Tiffany, fino al premio Oscar per Vacanze Romane. Ma anche, probabilmente, la sua vita privata e il suo impegno umanitario, aspetto fondamentale della sua vita, soprattutto dopo l’addio al grande schermo (è stata ambasciatrice dell’Unicef dal 1988 fino alla sua morte).

La pellicola, prodotta da Apple, può contare sulla sceneggiatura di Michael Mitnick, che aveva già collaborato con Guadagnino in The Staggering Girl, autore di fil e serie tv di successo come The giver – Il mondo di Jonas (interpretato tra gli altri da Meryl Streep) e Vinyl, prodotta da Mick Jagger e Martin Scorsese. Il regista ha da poco terminato le riprese di Bones&All, un horror dai risvolti romantici con Timothée Chalamet, perciò potrebbe essere pronto per dare il via alla lavorazione del biopic su Audrey Hepburn. Nel frattempo, però, è in corso la realizzazione anche di un altro prodotto dedicato alla diva: una serie tv, intitolata Audrey, scritta da Jacqueline Hoyt (sceneggiatrice di The Good Wife) basandosi sul libro Audrey at Home, firmato dal figlio dell’attrice, Luca Dotti.