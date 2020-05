Come abbinare ombretto e rossetto: le combinazioni vincenti

Saper abbinare ombretto e rossetto è indispensabile se si vuole creare un make-up armonioso che sappia valorizzare sia la forma del proprio volto, occhi e labbra comprese, che i propri colori, inclusi quelli di carnagione e di capelli. Le celebrities, aiutate dai loro make-up artist di fiducia, sono come sempre di grande ispirazione non solo quando si tratta di copiare da loro qualche outfit, ma anche per quanto riguarda il trucco, che sia per tutti i giorni o per il red carpet.

Ombretto e rossetto non vanno scelti solo a seconda della nuance ma anche della texture e del finish: ombretti scintillanti, dalle tonalità oro, rame o bronzo, le labbra sono perfette se esaltate con toni accesi.

Un look minimal per lo sguardo, con ombretti dai colori naturali e neutri, va valorizzato con rossetti dalle tonalità scure, magari glossy, per un tocco elegante e glamour.

Per ombretti colorati, dalle tinte forti come quella del blu, del verde, dell’azzurro o del viola, ideali sono rossetti che non appesantiscano le labbra con colori troppo accesi. Al contrario, il trucco più indicato per le labbra è molto delicato, con rossetti dai toni neutri e dalle nuance naturali.

È importante scegliere il colore dell’ombretto in base al colore degli occhi. Ecco come sanno abbinare ombretto e rossetto le celebrities preferite.

Abbinamenti ombretto e rossetto con capelli biondi e occhi chiari

Bionda con gli occhi chiari, Charlize Theron sceglie spesso un trucco occhi naturale: con un ombretto rosa e un velo di mascara ha scelto di abbinare un rossetto nude dal finish gloss. A completare il make-up molto delicato, un blush rosato.

Capelli ramati e occhi verdi: quale ombretto e rossetto scegliere

Emma Stone, capelli color rame e occhi verdi, è da sempre una fan del rossetto color pesca, perfetto per la sua carnagione chiarissima. A un ombretto verde scintillante, passato anche sulla rima inferiore dell’occhio, ha abbinato un gloss pesca. Solo accennati il mascara e il blush.

Capelli castani e occhi chiari: come abbinare ombretto e rossetto

Un make-up difficile da dimenticare quello di Bella Hadid sulla passerella di Miu Miu: alla modella, castana con gli occhi verdi, è stato applicato un ombretto azzurro cielo, sottolineato da una linea di eyeliner grafica. Le labbra? Nude e glossy, per lasciare l’attenzione tutta sullo sguardo.

Ombretto e rossetto con capelli scuri

Allo sguardo magnetico di Angelina Jolie serve poco per ottenere un effetto wow: l’attrice, mora con gli occhi verdi, ha scelto un ombretto nude e mat, eyeliner nero e matita sfumata sulla rima inferiore dell’occhio, e rossetto rosso. Un make-up facile da copiare e di sicuro effetto.

Capelli chiari e occhi castani: gli abbinamenti di rossetto e ombretto

Sono color nocciola i bellissimi occhi di Natalie Portman, che l’attrice mette in evidenza con uno smokey eyes giocato sui colori del grigio e del tortora, messo in evidenza da una matita nera. Labbra gloss color nude e blush pesca, nuance perfette per la sua carnagione.