Da sempre affascinante e sensuale, la pelle olivastra ha bisogno di un make up specifico per essere valorizzata. È chiamata così perché è considerata una pelle di tono medio. Scegliendo i colori sbagliati il rischio è quello di ingrigirla o renderla meno brillante, ma scegliendo le tonalità giuste è possibile renderla ancora più splendente. È una pelle tipica delle donne latine e mediterranee e si inserisce nelle tonalità che vanno dal medio allo scuro. Solitamente chi ha la pelle olivastra ha occhi marroni o verde scuro e capelli castani, che virano al massimo verso il biondo scuro.

Tra le celebrità più note nel mondo del cinema con la pelle olivastra ci sono Jessica Alba (con riflessi dorati splendenti), Catherine Zeta Jones (classica bellezza mora e sensuale) e Penelope Cruz, Eva Longoria e Salma Hayek (tutte e tre incredibili bellezze di origine latina). La pelle olivastra tende ad abbronzarsi facilmente ma non per questo può permettersi di rinunciare a un’adeguata protezione solare: è infatti soggetta a segni e macchie che con l’abbronzatura sono più visibili e vengono accentuati.

Come scegliere il rossetto perfetto per la pelle olivastra

Per quanto riguarda il make up, per essere valorizzata la pelle olivastra necessita di tonalità ambrate e basi calde, come ad esempio un fondotinta giallo o aranciato. In ogni caso basta che la base non sia fredda, che al contrario tenderebbe al grigio. Lo stesso vale per la scelta di blush e terra: meglio evitare colori troppo freddi che tenderebbero a spegnere il viso.

Un discorso a parte lo merita il rossetto, perché su una pelle olivastra può essere il vero protagonista. Per questo le labbra devono essere luminose e capaci di attirare l’attenzione su di sé, quasi come farebbe un punto luce. I colori di rossetto che meglio si sposano con questo tipo di pelle sono quelli che hanno un sottotono caldo e aranciato, in perfetta armonia con l’incarnato. I toni del corallo e del rosso riusciranno ad esaltare le labbra al punto giusto.

Fenty Beauty Mattemoiselle Plush – tonalità Freekle Fiesta

Fenty Beauty, la linea di make up firmata da Rihanna, fin dagli esordi ha avuto lo scopo di proporre tonalità adatte a ogni tipo di pelle. Il rossetto Mattemoiselle Lipstick nella tonalità Freekle Fiesta è considerato un must have per le pelli olivastre, con pigmenti ultra concentrati che promette di durare per tutto il giorno. Il finish è mat e garantisce idratazione senza il fastidioso effetto delle labbra secche.

Disponibile da Sephora a 19,90 euro

Mac Matte Lipstick – tonalità Chili

Per le pelli olivastre in cerca del giusto rossetto rosso, Mac Cosmetics propone una tinta rossa che si ispira al colore del peperoncino, con sottotono caldo perfetto per questo tipo di pelle: è il Matte Lipstick nella tonalità Chili. Questo tipo di rossetto è uno dei più iconici del brand, ora rivisto in chiave moderna.

Disponibile su LookFantastic a 19,95 euro

Clarins Joli Rouge Velvet – tonalità Nude Brick

A proposito di sottotono caldo e pelle olivastra, per chi cerca il rossetto giusto ma non ha voglia di osare con il colore cercando invece una nuance dall’effetto nude, Clarins propone Joli Rouge Velvet nella tonalità Nude Brick: la texture è vellutata e cremosa e garantisce una semplice applicazione.

Disponibile da Sephora a 24,90 euro

Nars Lip Gloss – tonalità Outrage

Se invece si è in cerca del prodotto giusto per la prossima estate (da applicare sulla pelle abbronzata per osare un po’), Nars propone il suo Lip Gloss dall’effetto luminoso e a lunga tenuta. Perfetto per far brillare l’abbronzatura e la pelle baciata dal sole, la tonalità Outrage è aranciata al punto giusto, perfetto per la pelle olivastra.

Disponibile su LookFantastic a 21,95 euro