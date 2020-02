San Valentino 2020: i regali last minute

San Valentino 2020 è alle porte: se ancora non avete pronto un pacchetto per il vostro partner, i regali last minute potranno essere la soluzione giusta per non presentarvi a mani vuote.

Sì perché, anche se regalerete un viaggio verso una meta romantica o la cena in un ristorante intimo, un dono, anche piccolo, sarà gradito per rendere il 14 febbraio davvero speciale e memorabile.

D’altronde basta il pensiero, purché sia ben scelto ponderando gusti e attitudini. Insomma meglio non regalare i cioccolatini a chi è a dieta o le scarpe da running a pigri impenitenti!

La nostra redazione ha selezionato 8 regali per San Valentino 2020 per lui e per lei, tra proposte originali e idee per la casa.

Macchina per caffè Nespresso. Se lui o lei non rinuncia a un buon caffè al mattino o dopo pranzo, una delle proposte Nespresso potrebbe fare al caso vostro. Abbiamo scelto la D40 Inissia Black. Piccole dimensioni, linee morbide e maneggevolezza la rendono perfetta per tutte le cucine. Prezzo consigliato 99 euro

Diffusore aromi Oregon Scientific. Dopo una lunga giornata tra lavoro e commissioni, si sente il bisogno di tornare a casa e godersi un po’ di meritato riposo. Attivando l’elegante diffusore di aromi BlisScent di Oregon Scientific sarà possibile ricreare un’atmosfera di benessere in tutte le stanze. Prezzo consigliato 49,99 euro

Occhiali da sole AirDP Style. Per la diva che è in lei, perfetta la novità in casa AirDP Style, gli occhiali Atena. Se il colore rosso è una concessione all’archetipo della passione, il nome – Atena, la dea – vuole raccontare come gli amori contemporanei si nutrano di rispetto, intelligenza, cultura e forza. In ultem corallo con dettagli gold, hanno lenti fotocromatiche di ultima generazione. Irresistibili. Prezzo consigliato 159,50 euro

Occhiali da sole Ray-Ban. Un modello di occhiali da sole unisex? Naturalmente i Ray-Ban Aviator Classic, un modello senza tempo che unisce una straordinaria forma pilot con livelli altissimi di qualità, performance e comfort. Prezzo consigliato 160 euro

Libri al Buio Feltrinelli. Un’idea diversa dal solito? I Libri al Buio proposti da Feltrinelli. Protagonista l’amore in tutte le sue sfaccettature, frizzante o appassionante, ironico o commovente, intimo o sensuale, delicato, elegante o storico. I libri sono impacchettati con carta coprente che ne nasconde il contenuto. Fatevi ispirare dagli indizi sui pacchi regalo per scegliere quello che fa per voi. A partire da 14 euro

Plaid Zucchi. In mesi freddi non sono ancora finiti, e la sera sul divano, per guardare un film o leggere un libro, ci si copre volentieri con qualcosa di caldo e avvolgente. I plaid in maglia tricot di Zucchi imitano la trama del tipico lavoro a maglia, riproducendo l’effetto della lana. Caldi e soffici, sono disponibili in beige, rosa e grigio. Prezzo consigliato 69,90 euro

Pumo Natuzzi Italia. Per gli amanti dell’arredo per la casa di design, un pezzo facile da abbinare e che sarà sicuramente apprezzato. Il tradizionale Pumo, oggetto portafortuna pugliese, entra nella collezione Natuzzi Italia. Pumo, dal latino “pumum”, o pigna, è il bocciolo di un fiore, simbolo di nuova vita. Realizzato con tecniche artigianali, è in ceramica, in diverse finiture, e in vetro soffiato. A partire da 60 euro