A una settimana da Sanremo, Sangiovanni sbotta su social e attacca senza remore gli hater e i leoni da tastiera. Il cantante, che dal 6 febbraio sarà in gara sul palco dell’Ariston con il brano Finiscimi non è riuscito più a trattenersi e su X ha inveito: “Ma come c*zz0 state ad andare a commentare i post di un’artista che non c’entra niente? Vivete nella vostra tana con quel telefonino di m*rda a sparare c*zzate sulla gente senza sapere un c*zz0. Non valete niente siete la feccia, lo schifo della società e la gente soffre, sta male per colpa vostra”.

Il riferimento dello sfogo è ai post di odio social che alcuni utenti hanno riversato sulla pagina di Aitana, l’artista spagnola con cui Sangiovanni duetterà nella serata delle cover del Festival di Sanremo. I due porteranno sul palco Mariposas, ovvero la versione iberica del suo celebre singolo Farfalle, inciso in coppia con la collega, e che in Spagna ha conquistato sei dischi di platino in un’estate. Per molte fan di Giulia Stabile, ex fidanzata di Sangiovanni, è la cantante il motivo di rottura tra i due, da qui i commenti sul suo profilo. Tuttavia gli hater non si sono risparmiati neanche nel criticare la scelta dell’ex di Amici di portare in gara al Festival un suo brano.

Sangiovanni nel suo post non si è risparmiato:

Neanche le persone che seguite vi vorrebbero mai come fan perché siete penosi e ridicoli e passate la vostra vita su sta m*rda a giudicare quella degli altri. Vi fate mille like e siete contenti come se la vostra vita fosse realizzata! Siete fottut*mente patetici e vorrei che questo messaggio vi arrivasse per farvi capire che dovete mollare sta roba e fare qualcosa di positivo nella vostra vita invece che continuare con sta cattiveria inutile e infondata nei confronti di tutti. Frustrati siete e basta. Tutti geni tutti esperti e poi siete solo dei babbi seduti sul divano che pensano di sapere com’è la vita degli altri e le emozioni che vivono. E siete i primi che quando succede qualcosa di brutto repost e compassione ma andatevene a f*ncul0. Se trasformaste tutto questo in qualcosa di positivo per ognuno saremmo un paese migliore.

Poi, rispondendo a un utente che gli ha chiesto cosa fosse successo, ha continuato, scusandosi per il linguaggio usato in precedenza: “Niente di preciso! Volevo solo condannare l’odio sui social ancora una volta perché voglio combattere questa battaglia che ferisce molte persone. volevo incentivare a fare del bene. Perdonatemi le brutte parole ma ne ho viste di molto peggio”.