Sanremo 2020: Achille Lauro vestito da Elisabetta I

Achille Lauro ha stupito il pubblico del Festival di Sanremo 2020 entrando in scena vestito da Elisabetta I di Inghilterra per la finalissima. L’artista ha scelto un look ancora più eclettico dei precedenti. Anche in questo caso Lauro si è affidato alla maison italiana Gucci e al suo direttore creativo Alessandro Michele.

L’abito della finale si ispira all’iconica immagine della Regina Elisabetta I. Lauro indossa una parrucca riccia e castana, una maglia rosa semi trasparente, una gonna a campana rosa con sotto dei pantaloni e stivali rossi, e una gorgiera in pizzo. Durante la performance del brano Me ne frego i suoi social media manager hanno pubblicato un post sul suo profilo Instagram in cui il cantante spiega la scelta la scelta dell’outfit.

“Elisabetta 1 Tudor, vergine sposa della patria, del popolo, dell’arte e difensore della libertà. Che Dio ci benedica.”

Ancora una volta l’artista ha scelto un personaggio con un forte richiamo dal punto di vista artistico, sociale e indipendente. Il cantante ha dichiarato di aver scelto Elisabetta I, San Francesco, Iggy Stardust, e la Marchesa Luisa Casati Stampa proprio perché sono tutti esempi di libertà e di arte.

La performance del cantante non è stata da meno dei suoi outfit stravaganti. Lauro ha messo su un vero show sul palco di Sanremo 2020, tra mosse ammiccanti e un bacio con il chitarrista. Fiorello è rimasto impressionato dal suo outfit e subito dopo la performance ha chiesto una foto in diretta sul palco dell’Ariston.

Prima di lasciare il palco il Lauro, vestito da Elisabetta I ha saluta scherzosamente il pubblico imitando il saluto della Regina Elisabetta II.