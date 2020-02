Diodato vincitore del 70esimo Festival di Saremo 2020

Diodato è il vincitore del Festival di Sanremo 2020, trionfando sul palco dell’Ariston con il brano Fai rumore. Diodato ha vinto anche il premio della critica Mia Martini e il premio della sala stampa Lucio Dalla. Il cantante aveva già partecipato due volte al Festival di Sanremo. La sua prima volta è stata nel 2014 tra le nuove proposte e tra i big nel 2018. L’artista di origini pugliesi ha dedicato la vittoria alla sua città natale: Taranto.

Un risultato forse non proprio inaspettato visto che il cantante era già primo in classifica ad inizio serata. Il brano portato in gara da Diodato parla della necessità di abbattere i muri del silenzio e di ridurre le distanze. Secondo alcune indiscrezioni la canzone sarebbe stata ispirata dalla collega e concorrente di Sanremo 2020 Levante. I due cantanti sono stati legati sentimentalmente per un periodo, lontano dai riflettori.

Sul podio del Festival, accanto a Diodato ci sono: Francesco Gabbani con il brano Viceversa e terzi i Pinguini Tattici Nucleari con il brano Ringo Starr. La vittoria al Festival consentirà all’artista di partecipare alla finale dell’Eurovision Song Contest il prossimo 16 maggio 2020 a Rooterdam. Vincitore della sezione giovani è Leo Gassmann con il brano Vai Bene Così.

La classifica completa dei 23 artisti, da cui sono esclusi Morgan e Bugo, è la seguente: