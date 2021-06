Il ritorno della saponetta per il viso (per tutti i tipi di pelle)

È uno dei cosmetici detergenti più datati ed, esteticamente parlando, meno attraenti, ma comunque è tra i più usati di sempre: la saponetta per il viso è tornata in auge, forse perché rimane, nonostante il tempo che passa, uno dei cosmetici più pratici e funzionali che sia mai esistito.

In più non bisogna sottovalutare l’impatto che ha sull’ambiente dato che solitamente la saponetta è contenuta in confezioni di carta e e senza involucri o barattoli di plastica: se pensiamo ai recenti cosmetici definiti zero waste, ovvero che strizzano l’occhio proprio all’ambiente, questo ci fa capire che la saponetta non inquina e per questo rappresenta un evergreen da tenere in considerazione nella nostra beauty routine.

La saponetta per il viso inoltre ha un costo molto contenuto rispetto ai suoi equivalenti in formato liquido, questo aspetto è sempre da attribuire alle materie prime impiegate per la sua realizzazione: le migliori saponette in commercio rappresentano un prodotto realizzato con poco spreco, per una massima resa.

Vantaggi e benefici della saponetta per il viso

Ricapitolando, i benefici della saponetta per il viso sono:

formato pratico , anche da portare in viaggio;

, anche da portare in viaggio; confezioni che non impattano sull’ambiente;

sull’ambiente; lista ingredienti generalmente più pulita e priva di agenti aggressivi ;

; costo molto contenuto;

molto contenuto; spreco di prodotto ridotto al minimo rispetto alle formulazioni liquide.

Nonostante i vantaggi siano numerosi, meglio abbandonare fin da subito l’idea di una saponetta universale che vada bene per tutti e cercarne una specifica per il tipo di pelle, prestando attenzione agli ingredienti e alla saponetta viso migliore per le proprie esigenze.

Saponetta viso per pelli grasse

La pelle grassa ha bisogno di lottare contro le impurità, di conseguenza in questo caso si ha bisogno di una saponetta che riesca a detergere in profondità e magari anche a effettuare un leggero scrub al fine di liberare i pori dalle impurità, favorendo il rinnovamento cellulare.

Clinique 3 Little Soaps Mild

Set di tre saponette per il viso con pratiche custodie perfette per il beauty case da viaggio. Donano alla pelle una sensazione di freschezza, pulizia e benessere, scongiurando tensione o aridità della pelle.

Disponibili su Lookfantastic a 24,94 euro Acquista ora

Saponetta viso per pelli secche

La pelle secca ha bisogno di essere idratata in profondità. Soffre per gli sbalzi climatici e necessita di protezione. La saponetta viso più adatta quindi non deve essere eccessivamente aggressiva piuttosto deve lenire con delicatezza e preparare la pelle ai successivi passaggi della beauty routine.

Athena’s Sapone vegetale all’Amido di Riso

È un sapone vegetale composto da puri oli vegetali e amido di riso, che è noto per la sua azione ammorbidente. È utile per disinfiammare le zone del viso e del corpo. Ideale per detergere con estrema dolcezza.

Disponibile da Douglas a 0,99 euro Acquista ora

Saponetta viso per pelli mature

Le pelli mature hanno bisogno di essere costantemente idratate per combattere contro la perdita di elasticità: la saponetta viso più adeguata contiene principi attivi adatti che aiutano a detergere la pelle e allo stesso tempo idratarla.

N.A.E. Purezza sapone viso

Saponetta viso realizzata con una formula vegana, rimuove le impurità e purifica la pelle, è arricchita con acqua di rosa Damascena biologica, e protegge la pelle da secchezza e aridità.

Disponibile da Douglas a 5,49 euro Acquista ora

Saponetta viso per pelli sensibili

La pelle sensibile spesso soffre di allergie, intolleranze ed irritazioni. La saponetta viso più adatta riesce a detergere la pelle ma allo stesso tempo la aiuta a combattere i problemi più comuni, quali screpolature, infiammazioni ed eventuali eritemi.

Bionike THIOSOAP detergente

Detergente solido indicato per le pelli che non tollerano i normali saponi. Contiene zolfo e amminoacidi che regolano la secrezione di sebo, e lanolina che funge da emolliente.

Disponibile su AmicaFarmacia a 5,90 euro Acquista ora