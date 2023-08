Giulia Arena de “Il Paradiso delle Signore” presto sposa, l'annuncio su Instagram

Giulia Arena ha annunciato che presto si sposerà. L’attrice e vincitrice di Miss Italia 2013 convolerà infatti a nozze con Anton Giuseppe Morra, al quale è sentimentalmente legata da diversi anni. La star de Il Paradiso delle Signore ha condiviso su Instagram lo scatto dell’anello, commentando: “Dobbiamo dirvi una cosa… (LUI) HA DETTO SI (perché sono stata io a fare la proposta, ma questa è una storia che un giorno vi racconteremo)”

Già lo scorso anno l’attrice aveva dichiarato in un’intervista a DiPiù:

Il mio fidanzato vorrebbe che facessi io la proposta di nozze. Ha anche già scelto l’orologio che desidera come dono di fidanzamento. Mia madre è convinta che sarò io a cedere. Il matrimonio è un mio grande desiderio, perché ho le basi per poterlo fare.

Anton Giuseppe Morra è un avvocato di 31 anni, anche lui siciliano come Arena. La coppia si era conosciuta sui banchi della facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica di Milano, che l’attrice aveva frequentato per un po’ prima di dedicarsi alla sua carriera. Morra è estraneo al mondo dello spettacolo ed è una persona molto riservata, motivo per il quale anche Giulia Arena non condivide molto spesso dettagli privati. I due stanno insieme da dieci anni e convivono a Milano.

Ma questo non è l’unico cambiamento imminente nella vita dell’ex modella: dal prossimo anno pare infatti che Giulia Arena non sarà più impegnata con Il Paradiso delle Signore. Qualche settimana fa, i fan della soap opera avevano notato la sua assenza dalle prime foto con gli attori. La protagonista si è poi trovata costretta a confermare l’assenza di Ludovica, personaggio da lei interpretato, dalla prossima stagione della serie: “Non è stata una mia volontà abbandonare. È stata una scelta autoriale che rispetto”, commenta.