Christian De Sica, si sposa la figlia Maria Rosa

Maria Rosa De Sica, figlia del celebre attore Christian De Sica, si è sposata. La giovane, nata dalle nozze tra l’attore e Silvia Verdone, ha detto sì al suo fidanzato Francesco Valentini ieri, domenica 10 luglio 2023.

Su Instagram, l’attore ha postato alcuni scatti e un video della cerimonia, tenutasi al Santuario della Madonna in Saletta, a Castel del Giudice, in provincia di Isernia. Nel video, vediamo l’attore accompagnare la figlia all’altare alla presenza di numerosi invitati, tra cui anche Carlo Verdone, cognato di De Sica.

A inizio 2023, l’attore era anche diventato nonno: a febbraio è nata infatti Bianca, avuta da Maria Rosa De Sica insieme all’architetto. Un momento molto emozionante quindi per Christian De Sica, come aveva dichiarato in un’intervista, riportata anche dal magazine DiLei.

Vorrei insegnare a mia nipote a sentirsi libera di cercare la sua strada e di seguire il suo cuore. Mi fa un po’ effetto l’idea di diventare un nonnetto, ma è giusto così. Penso che la mia esistenza e la famiglia, delle quali sono grato e ringrazio il Signore ogni mattina appena apro gli occhi, si stanno arricchendo. Sento che la vita va avanti, che ciò che ho seminato e coltivato continuerà anche attraverso Bianca.

Maria Rosa De Sica è nata nel 1987. Di professione costumista e fashion designer, ha studiato allo IED e ha poi conseguito un master in Fashion Design all’Accademia del Lusso. Dal 2020, porta avanti il suo brand “Mariù”. Nel 2016, De Sica si era sposata con lo stilista Federico Pellegrini, matrimonio poi terminato qualche anno più tardi. Il suo attuale marito, Francesco Valentini, ha collaborato per lungo tempo con Maserati ed è ora business strategist da Luxottica.