Sarah Nile ha annunciato di essere incinta per la seconda volta, felicissima di poter dare un fratellino o una sorellina al suo Noah, nato il 9 aprile 2021. Arrivare a quello che lei considera un traguardo non è stato però semplice: come accaduto per il suo primogenito, infatti, lei ha dovuto sottoporsi alle cure per la PMA, la procreazione assistita.

I farmaci che lei ha dovuto prendere sono particolarmente pesanti e hanno stravolto il suo fisico: è visibilmente dimagrita e anche la pelle del suo viso ne sta risentendo.

Ora che è però al terzo mese di gravidanza è stata proprio l’ex concorrente del Grande Fratello a uscire allo scoperto e a dare l’annuncio, con l’obiettivo di dare speranza alle donne che si trovano nella stessa situazione e che a volte si lasciano prendere dallo sconforto.

“Qsta sono io oggi! Un viso scarnito , provato dalla stanchezza e dalla paura che tutto possa finire all’improvviso, gli occhi disidratati, la pelle rovinata dalle macchie che provocano le cure ormonali e troppi chili persi per la nausea costante – ha scritto -. Qst immagine deve servire a sensibilizzare tutte quelle persone estranee e nn che fino ad oggi nn sapendo cosa avessi, guardandomi con occhi sbarrati e indiscreti mi hanno detto:” mamma miaaa, ma come sei magra ?! Ma che hai?!” Ad oggi posso dirlo, sono incinta e strafelice di esserlo! Ma avrei potuto avere altro! Qualcosa di brutto! O magari nn avere nulla! O Semplicemente essere più magra. Qsto vale allo stesso modo per i chili in eccesso, dovuti alle cure ormonali, o al cortisone per curare qualche patologia o perché semplicemente a uno c’ piac e mangia’!!!

A questo punto lei si è rivolta a chi si sente in dovere di fare commenti che lei reputa sgradevoli sul suo aspetto fisico e ha invitato a evitare di parlare senza tenere conto di quanto si possa far male agli altri: “Nessuno vi da il diritto di entrare a gamba tesa nell’anima di un altro essere umano. Abbiate educazione, tatto, sensibilità e soprattutto facitv e caxx vuost’! Se avrà modo e voglia sarà proprio la persona interessata ad aprirsi e raccontare se o qualcosa sta accadendo. Detto qsto, inizio molto lentamente a stare meglio quindi a breve ritornerò ad essere la trafiga di sempre 💪🏻😜❤️” – ha concluso Sarah Nile.