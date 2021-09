Scherzi a Parte torna e a condurlo è Enrico Papi. Un rientro in grande a Mediaset per il presentatore che reduce da una lunga esperienza a TV8 ora è al timone dello storico programma di Canale 5. Lo show, in onda da domenica 12 settembre 202, per sei puntate, propone il format originale ma con una piccola novità: lo scherzo in diretta. Ad affiancare Papi c’è Carolina Stramare, Miss Italia nel 2019 e nuovo volto femminile della tv sportiva.

Nata a Genova il 27 gennaio 1999 vive a Vigevano, dove si è diplomata al liceo linguistico. Ha origini venete da parte paterna e ha iniziato una carriera come modella lavorando, con il gruppo FCA a Shanghai, realizzando una campagna globale per il marchio Alfa Romeo. Ha collaborato con stilisti come Paul Marciano e Philipp Plein, Colmar e Tezenis.

Nell’estate del 2019 vince l’80esima edizione del concorso di bellezza Miss Italia e viene incoronata da Gina Lollobrigida. Nel 2021 partecipa come concorrente ufficiale alla quindicesima edizione de L’isola dei famosi, ritirandosi ancor prima di partire. Nello stesso anno diventa testimonial e presentatrice di Helbiz, nuova piattaforma che trasmetterà la Serie B di calcio.

A condurre questa nuova edizione di Scherzi a Parte insieme a lei e Papi ci sono altre quattro donne: Elisabetta Gregoraci, Antonella Elia, Paola Di Benedetto e Antonella Fiordelisi. La trasmissione, che nel 2022 compie 30 anni, ha all’attivo 14 edizioni per un totale di 140 puntate con moltissimi protagonisti: attori, sportivi e personaggi dello spettacolo che sono stati vittime di scherzi di tutti i generi.