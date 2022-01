Vanessa Incontrada posta sul suo profilo Instagram una foto con il suo Isal, il figlio nato nel 2008 dalla storia d’amore con il suo compagno, l’imprenditore toscano Rossano Laurini. Non è la prima volta che l’attrice e conduttrice tv pubblica teneri scatti pieni di amore materno, ma questa volta si rivolge ai follower e fai partire un sondaggio: “Da 1 a 10 un voto per la somiglianza…via alle votazioni”, scrive nella didascalia.

Il voto è ovviamente 10, perché in effetti Isal e mamma Vanessa sono identici. Stessi lineamenti, stessa espressione, sopracciglia, e stesso sguardo. Sono concordi anche tutti gli utenti che hanno commentato entusiasti, notando inoltre quanto il ragazzo sia cresciuto.

Sebbene la presentatrice di Zelig pubblichi foto sui social con il figlio Isal, lo ha sempre fatto con molta parsimonia, evitando accuratamente la sovraesposizione. Vanessa Incontrada è sempre stata molto attenta alla sua privacy e al benessere della sua famiglia, che ha sempre tenuto lontana dai riflettori e dal clamore mediatico.

Infatti, ha anche scelto di vivere a Follonica dove, grazie alla dimensione della piccola cittadina, è riuscita a creare per sé e per i suoi cari una vita all’insegna della normalità. Il suo desiderio è far crescere Isal con sani principi, in un ambiente sereno e tranquillo, lontano il più possibile dalle luci della ribalta.

Nella foto, oltre alla straordinaria somiglianza tra Vanessa Incontrada e Isal, non possiamo non notare la bellezza acqua e sapone dell’attrice. Giusto un filo di rossetto e un po’ di mascara, ma nulla più, una scelta che sempre più spesso sta rivendicando nelle sue foto molto naturali e all’insegna del body positive.