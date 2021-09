Tutto pronto per la quindicesima edizione dei Seat Music Awards. Giovedì 9 settembre all’Arena di Verona e in diretta in prima serata su RaiUno, Carlo Conti e Vanessa Incontrada si riuniranno per presentare la kermesse musicale di fine estate e premiare gli artisti per i loro maggiori successi discografici: gli album oro, platino e multiplatino, nonché i singoli certificati tra giugno 2020 e agosto 2021. Inoltre per la prima volta gli Awards vengono estesi anche ai personaggi più importanti della televisione italiana.

La coppia di conduttori, insieme sul palco per il decimo anno consecutivo, chiude in grande stile la stagione che ha segnato soprattutto le ripartenze dei live nella musica dopo quasi due anni di pandemia. Dopo i Seat Music Awards del 2020, dedicati ai lavoratori dello spettacolo, gli artisti che tornano ad esibirsi all’Arena sono ben 80.

Il cast di cantanti e personaggi televisivi che si alterna sul palco è composto da: Alessandra Amoroso, Amadeus, Claudio Baglioni, Orietta Berti, Alessandro Cattelan, Antonella Clerici, Paola Cortellesi, Gigi D’alessio, Maria De Filippi, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian, Marco Giallini, Il Volo, Jerry Calà, Achille Lauro, Ligabue, Madame, Mahmood & Elisa, Fiorella Mannoia, Marracash, Marco Masini, Mecna, Marco Mengoni, Francesca Michielin, Giorgio Panariello, Massimo Pericolo, Pio E Amedeo, Psicologi, Purple Disco Machine, Random, Samuel, Sangiovanni, Aka 7even, Alessandro Siani e Zucchero.

Siamo felici di annunciare che il 9 e il 10 settembre all' Arena di Verona tornano i SEAT Music Awards in diretta su @RaiUno, presentati da @VaneIncontrada e Carlo Conti! pic.twitter.com/FAMabh8VUn July 2, 2021

Le ricorrenze in questa edizione 2021 sono tantissime: dai 40 anni di Maledetta Primavera di Loretta Goggi ai riconoscimenti a Amadeus e Maria De Filippi, dalla celebrazione dei dieci anni di attività della Andrea Bocelli Foundation, presente nella prima serata come ospite speciale. Le serate previste sono appunto due, la seconda il 10 settembre 2021.

C’è anche una novità. Un terzo appuntamento domenica 12, alle ore 16.30 sempre su RaiUno con il Seat Music Awards – Disco Estate. Sul palco a presentare questo speciale ci sarà Nek, affiancato dall’attrice e comica Michela Giraud. Inoltre verranno assegnati i Premi Diva: dei riconoscimenti per gli artisti che hanno stretto uno particolare legame con la città di Verona che ospita lo show. I biglietti sono ancora disponibili sul sito di Ticketone, Vivaticket e nei punti vendita abilitati.