Lorenzo Biagiarelli ha compiuto 32 anni il 24 novembre 2022 e ha festeggiato con la fidanzata Selvaggia Lucarelli, che ha organizzato per lui una sorpresa. La giurata di Ballando con le stelle ha curato ogni dettaglio e lo ha portato in un ristorante, ambiente ideale per lui, che è cuoco e appassionato di enogastronomia.

La giornalista ha deciso di condividere con i suoi follower questo momento così speciale attraverso un breve video pubblicato sulle sue Instagram Stories, da cui emerge quanto lui sia rimasto felice per l’attenzione mostrata dalla fidanzata.

“Amore vuoi dire dove ti ho portato per il tuo compleanno?” – ha chiesto lei al fidanzato. Lorenzo a quel punto ha risposto: “Mi ha portato da Contraste, ristorante a Milano, di Matias Perdomo. Ha una stella Michelin, ma soprattutto ha un Franciacorta incredibile. Visti gli ultimi tempi, cerco di concentrarmi e godermi il momento. Quindi mi godo questo Franciacorta, un pagliarino che tira quasi al dorato. Ha dei riflessi incredibili”.

Il filmato si è concluso con la 48enne che ha mostrato il tavolo e la sala che è stata riservata loro dal locale.

La serata intima trascorsa insieme è arrivata in un periodo in cui il sostegno del compagno si è rivelato fondamentale per Selvaggia Lucarelli. Lo chef la sta aiutando a superare il dolore per la scomparsa della mamma avvenuta pochi giorni fa, oltre a collaborare con lei nella gestione del papà, che è ora rimasto solo. E lei ha voluto ringraziarlo anche per questo con una dedica speciale pubblicata sul suo profilo Instagram: “Tu sei questo – ha scritto nel post -. La persona più giusta e generosa che abbia mai conosciuto. La spalla a cui appoggiarsi con la mano, quella su cui mettere un piede per tuffarsi un po’ più in là. Hanno ragione mio padre e i gatti a preferirti a tutti noi. Ti amiamo tutti, inevitabilmente. Buon compleanno”.