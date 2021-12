Durante la puntata di Ballando con le stelle di sabato 4 dicembre 2021, il pubblico a casa ha deciso e la coppia formata da Andrea Iannone e Lucrezia Lando è stata eliminata. Nonostante i complimenti ricevuti dalla giudice Carolyn Smith, che ha definito la performance “geniale”, il televoto non ha risparmiato i due ballerini. I telespettatori, infatti hanno deciso di salvare la coppia Alvise Rigo e Tove Villfor e quindi per il pilota di vasto l’avventura a Ballando termina qui.

A non essere d’accordo con gli apprezzamenti di Smith, Selvaggia Lucarelli, che ha trovato il ballo di Andrea “ordinario e per niente sorprendente”. Iannone ha reagito in maniera singolare alle critiche e se prima ha attaccato la giudice, poi l’ha invitata a passare una serata con lui:

“Diamo il suo momento anche a Selvaggia, visto che le vanno tutti contro ogni giorno, persone, media, giornali. Sempre nei casini la gente contro di lei poverina dai, io le voglio bene, le do un bacio. La invito a cena se vuole. Ti è mancato lo stupore? Se esci una serata con me ti garantisco che ti stupirò. Ma stupita per davvero, non si è mai lamentata nessuna, regalo la gioia”.

La serata è andata avanti e durante la seconda manche, dopo l’esibizione del pilota ballerino provetto, Selvaggia Lucarelli e Andrea Iannone hanno continuato la loro diatriba. La giornalista ha di nuovo espresso il suo parere, commentando: “Adesso però voglio dire una cosa. Perché venite qui a fare Ballando sapendo che vi giudicherò anche io o pure Mariotto? Chiedete nel contratto che ci sia soltanto Carolyn Smith”.

Iannone replica ancora e ribadisce che per lui c’è solo un giudizio che conta: “Il tuo giudizio conta, come in quei curriculum che non valgono niente. Io non sono uno polemico sia chiaro. Prima io ti ho anche invitata a cena. Invece hai fatto questa polemica anche con Carolyn. Per me se c’è una che può dare un giudizio è la Smith, sopra ogni cosa. Però tu stai qui sempre a puntualizzare. Sei sempre a dire queste cose. Ho questo amore e odio con te”.