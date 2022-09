Selvaggia Roma contro le adozioni gay: la replica di Tommaso Zorzi

Scatenare una tempesta mediatica non è difficile. Gli ingredienti sono pochi: un minimo di visibilità, una domanda da parte di un follower e il gioco è fatto. In poche ore il video o il post diventano virali e in rete non si parla d’altro. È quello che è successo nelle scorse ore a Selvaggia Roma, influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip. Una fan le ha chiesto cosa pensasse delle adozioni gay. La risposta della donna non si è fatta attendere “Ho tantissimi amici gay che la pensano come me, un bambino dovrebbe avere due figure come una mamma e un papà”. Il post, in poche ore, è salito al primo posto nelle tendenze di Twitter.

La pioggia di critiche è stata feroce ed è arrivata da più parti, tanto che Selvaggia Roma ha dovuto pubblicare altre stories in cui ha denunciato, tra le altre cose, la violenza gratuita di molti commenti. La donna però non ha fatto nessun passo indietro: il suo pensiero rimane quello e lei ha tutto il diritto di esprimerlo. Tra le numerose reazioni, quella di Tommaso Zorzi è stata una delle più categoriche e risolute. Il conduttore televisivo, compagno di Tommaso Stanzani, ha affermato di non comprendere il meccanismo per cui “Se prima c’era un pudore nel tenersele per sé queste visioni un po’ retrograde, adesso, in vista dei tempi che stanno, purtroppo, per cambiare in questo Paese, ci si sente più legittimate a esporre il proprio pensiero che solitamente è lesivo di una categoria di persone”.

Tommaso Zorzi inoltre si è chiesto quali sono le fondamenta del pensiero di chi si dichiara contrario alle adozioni gay: derivano dalla lettura di testi scientifici o sono frutto della morale cristiana? Queste sono senza dubbio giornate difficili per Selvaggia Roma. L’ex fidanzata di Francesco Chiofalo aspetta un bambino da Luca Teti, giocatore del Pomezia Calcio. Nei giorni scorsi la donna ha raccontato di doversi sottoporre a un’amniocentesi perché, all’inizio della gravidanza, ha contratto il citomegalovirus.