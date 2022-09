La struggente dedica di Elisa a Rosario, il papà di Emma Marrone

“Non voglio tenerlo solo per me, sto pensando a lei e alla sua famiglia. Possiamo farlo tutti insieme, oggi vorrei dedicare Hallelujah a Rosario Marrone, il papà di Emma che è volato in cielo”. Con queste parole Elisa ha annunciato agli spettatori del concerto di Taormina la volontà di dedicare un pensiero e una canzone al papà di Emma Marrone, conosciuta durante l’esperienza ad Amici. Nota dopo nota, la cover di Leonard Cohen e la voce dell’artista hanno commosso ed emozionato i suoi fan che si sono uniti idealmente all’abbraccio nei confronti della famiglia Marrone. È stato un momento inatteso ma apprezzato dal pubblico che ha riservato alla cantante triestina tre minuti di standing ovation.

Elisa Toffoli ed Emma Marrone sono amiche di vecchia data. Non hanno mai nascosto la reciproca simpatia e la stima artistica che entrambe provano nei confronti dell’altra. Dalla partecipazione al serale di Amici in poi, le due donne non hanno smesso di frequentarsi e, nel giorno più doloroso per Emma Marrone, Elisa ha voluto stringersi alla sofferenza della cantante salentina. Rosario Marrone è scomparso all’improvviso ad Aradeo, la città pugliese in provincia di Lecce dove risiede abitualmente la famiglia Marrone.

Il messaggio di addio di Emma al padre Rosario ha ricevuto numerosi commenti da parte dei fan e degli amici della donna. Alessandra Amoroso ha dedicato una frase dolcissima all’uomo. Oltre al “Ciao Papone” comparso sotto il post di Marrone, Amoroso ha postato una storia dove al centro di un cuore rosso che incornicia il sole, appare la scritta “Ni vidimu eh! “. Non sono mancati i commenti lasciati da due ex importanti della cantante ovvero Marco Bocci e Stefano De Martino che si sono stretti idealmente al dolore della donna.