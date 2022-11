Sharon Stone, il black & white è l’outfit più cool dell’inverno

Su una cosa siamo tutti d’accordo: Sharon Stone è di una bellezza incredibile. La protagonista di Basic Instinct è un raro concentrato di seduzione e fascino che passano prima dagli occhi, acuti e indagatori, per arrivare poi al fisico che non teme l’anagrafe che incalza. Reduce da una diagnosi errata in seguito alla quale dovrà subire un intervento chirurgico, Stone non rinuncia a mostrare su Ig foto che la ritraggono durante la vita quotidiana. Una in particolare l’ha trasformata in una delle poche trendsetter capaci di prendere un classico della moda, la combo black & white, e rinnovarlo senza snaturare la sua essenza.

Sfidare il freddo a colpi di eleganza e raffinatezza non è semplice, spesso gli outfit invernali cedono il passo alla praticità e al comfort. Sharon Stone invece ha creato un look tra i più chic dell’inverno 2022/2023. L’attrice ha sdoganato il bianco assoluto, declinandolo nei toni del burro che animano le linee morbide di un cappotto lungo fino a metà polpaccio. Per difendersi dalle temperature rigide, la scelta ricade su un altro must della stagione: la sciarpa. Lunga e voluminosa, richiama il colore dell’abito scuro e degli stivaletti che completano il look di una delle attrici più seducenti di Hollywood.

E per chi non ama le tonalità scure, il consiglio è quello di giocare con le nuances della sciarpa. Le passerelle sono ricche di spunti. Sharon Stone ha scelto la versione minimal ma è possibile abbinare al cappotto chiaro anche due trend tra i più gettonati di TikTok. Il primo è la sciarpa lunga e voluminosa di Acme Studio, caratterizzata da una stampa all over a scacchi. L’altra invece è la giacca in morbido misto lana con sciarpa integrata di Totême, un capo diventato virale proprio per la sua particolarità che lo rende un must destinato a non passare inosservato!