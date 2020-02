Simone Inzaghi: gli auguri di Alessia Marcuzzi per il terzo figlio in arrivo

Pare sia davvero un momento d’oro per Simone Inzaghi, l’allenatore della Lazio che oltre ad essere a due passi dallo scudetto è pronto a diventare papà per la terza volta!

Ad annunciarlo è stata la moglie Gaia Lucariello con la quale condivide già il figlio Lorenzo di sei anni. L’attuale compagna, nel giorno del suo compleanno, ha pubblicato un tenero video su Instagram. Nel filmato Simone e il piccolo di casa fanno scoppiare un palloncino misterioso che contiene al suo interno tanti piccoli palloncini azzurri che rivelano il sesso del nuovo membro della famiglia.

Il commento di Gaia a corredo del post è dolcissimo: “Oggi, 26 febbraio, il giorno in cui sono nata, condivido con voi questo momento che per me è un raggio di luce di tre anni molto difficili. Non avere paura“.

Tantissimi personaggi famosi si sono uniti alla gioia della coppia con messaggi di affetto e congratulazioni, come Sarah Felberbaum, Michela Quattrociocche, Pippo Inzaghi e Costanza Caracciolo. Anche Alessia Marcuzzi, ex moglie di Simone e madre del suo primogenito Simone, ha voluto esprimere tutta la sua gioia per il lieto evento: “Buon compleanno amica bella. Per te questo è davvero speciale. Ti voglio bene“.

Le due donne, in effetti, sono molto amiche da tempo tanto che in questo caso si può davvero parlare di una famiglia allargata. Inzaghi, infatti, ha sempre voluto mantenere un rapporto sereno con l’ex moglie basti pensare che ha scelto proprio la Marcuzzi come testimone del suo secondo matrimonio!