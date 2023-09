Sophia Loren, operata dopo la frattura al femore, è ora in convalescenza

Sophia Loren è stata ricoverata in ospedale dopo una caduta ieri mattina, 24 settembre 2023, nella sua casa a Ginevra. Immediatamente operata all’anca a causa della frattura riportata, l’attrice, 89 anni, si sta ora riposando. Loren “dovrà ora osservare un breve periodo di convalescenza cui seguirà un percorso per la completa riabilitazione”, comunica il suo entourage, come riportato da Vanity Fair.

L’attrice era attesa per lunedì 25 settembre a Bari, dove avrebbe dovuto partecipare all’evento che l’avrebbe resa cittadina onoraria della città. Inoltre, secondo quanto riportato da Open, l’attrice avrebbe dovuto, nella stessa occasione, inaugurare il quarto ristorante a suo nome, dopo quelli di Milano, Roma Fiumicino e Firenze.

E proprio a Bari era ambientata l’ultima prova cinematografica di Sophia Loren, La vita davanti a sé, uscito sulla piattaforma di streaming Netflix nel 2020, che aveva come protagonista un’anziana reduce di Auschwitz che accudisce il figlio di una prostituta. Alla regia, Edoardo Ponti, suo figlio, che insieme al fratello Carlo si sta ora prendendo cura di lei.

“Bari torna protagonista sulla scena mondiale grazie al grande cinema con la straordinaria Sophia Loren. Che emozione, che orgoglio” aveva detto allora il sindaco della città, Antonio Decaro.

“Se penso alla mia vita, mi sorprendo che sia tutto vero”, aveva dichiarato l’attrice in un’intervista, come riportato da Vanity Fair. “Una mattina mi sveglierò e capirò di aver solo sognato. Intendiamoci, non è stato facile. Di certo è stato bello, è stato duro, ne è valsa la pena”.