Sophia Loren in 10 frasi famose

Sono 85 le candeline spente il 20 settembre 2019 da Sophia Loren, la grande diva italiana, tra le più celebri attrici della storia del cinema che negli anni ha regalato una serie di frasi famose per la loro arguzia e ironia.

Bellissima, corteggiata dai più grandi registi non solo italiani, la Loren conosce il successo giovanissima, entrando di diritto nell’olimpo delle star negli anni Cinquanta, con ruoli in commedie come Pane, amore e fantasia di Luigi Comencini (seguito da Pane, amore e… diretto da Dino Risi e Panem amore e gelosia, sempre di Comencini) e in pellicole hollywoodiane, come Un marito per Cinzia al fianco di Cary Grant e La baia di Napoli, con Vittorio De Sica e Clark Gable (per il quale è stata candidata al Golden Globe).

Spiccate anche le sue doti drammatiche, tanto che il ruolo di Rose in Orchidea nera, diretto da Martin Ritt, le vale la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile. Due gli Oscar che Hollywood le ha tributato, nel 1960 per La ciociara, diretta da Vittorio De Sica (il primo dato ad un’attrice in un film non in lingua inglese), e nel 1991 alla carriera. Viene candidata nuovamente nel 1965 per il film Matrimonio all’italiana. Alcuni dei suoi film hanno fatto la storia del cinema italiano e mondiale, come Una giornata particolare, di Ettore Scola, e Ieri, oggi, domani, sempre di De Sica (vincitore dell’Oscar al miglior film straniero nel 1965), entrambi al fianco di Marcello Mastroianni.

Ecco le 10 frasi famose pronunciate negli anni da Sophia Loren sulla bellezza, il sex appeal, sulla moda e sugli immancabili spaghetti.