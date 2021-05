Stampa vichy: la storia e i capi must have

Romantica e dallo stile country chic, la stampa vichy torna tra i fashion trend da indossare durante la bella stagione. Si tratta di un pattern di micro quadretti colorati che si intrecciano tra loro per dare vita a capi di abbigliamento dallo stile provenzale.

Se si ha voglia di giornate spensierate, questa particolare fantasia a quadri donerà la giusta dose di mood vacanziero da scegliere per un pic-nic su distese di prati fioriti o per una giornata al mare.

Il successo della stampa vichy è strettamente legato all’ascesa di Brigitte Bardot. L’attrice amava talmente tanto questa fantasia a quadretti che decise di indossarla anche in occasione del suo matrimonio con il collega Jacques Charrier.

Il suo abito da sposa con gonna a ruota, firmato dallo stilista Jacques Esterel, era un tripudio di quadretti bianchi e rosa.

Con il passare del tempo questa fantasia in check ha conquistato i cuori e il guardaroba di molte celebrities come Marilyn Monroe e Lady D che amavano indossarlo nella vita di tutti i giorni declinato su vestiti, gonne e pantaloni.

La storia della stampa vichy

La stampa vichy ha origine in epoca elisabettiana quando questo tessuto di cotone venne importato dalla Malesia in territorio inglese. In quell’epoca era chiamato gingham, un termine derivante dal linguaggio malese che significava a righe, trattandosi per l’appunto di un tessuto originariamente a strisce. La variante a quadretti nasce soltanto nel XVIII secolo, epoca in cui si cominciò a realizzarlo in modelli a scacchi. Ma furono proprio i francesi a nominarlo vichy in quanto ritenevano fosse nato nella regione Vichy.

Nella moda, questa fantasia a quadri divenne famosa soltanto dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando le attrici cominciarono a indossarla nei film sul grande schermo.

Un esmpio? L’abito blu vichy indossato da Judy Garland ne “Il mago di Oz” del 1939.

E ancora l’abito lungo con gonna svasata tempestato di quadri sfoggiato da Katherine Hepburn in “Scandalo a Filadelfia“.

Da allora, la stampa quadrettata divenne un must non solo per le attrici e le celebrities ma anche per le donne che la indossavano nella vita quotidiana. Dopo più di 60 anni dalla sua nascita, la stampa vichy continua a fare sognare regalando uno stile ricercato e romantico a qualsiasi look.

Stampa vichy: i capi must have

La stampa vichy più diffusa è sicuramente quella caratterizzata dai quadretti nei colori bianco e nero declinata su bluse, camice, pantaloni, maxi abiti e anche sugli accessori come scarpe e borse.

La tendenza del momento suggerisce di giocare con il colore, indossando stampe check dalle nuances pastello come il rosa e l’azzurro o in quelle più energiche e vitaminiche dell’arancione, del verde e del giallo. Un fashion allert osservato nella moda street style invita a giocare con outfit caratterizzati da una combinazione di quadri di dimensioni diverse a cui abbinare scarpe e accessori in tinta unita.

Dall’abito midi super chic, alla gonna a matita, passando per pantaloni Capri lunghi fino alla caviglia e per le bluse con volant ampie e leggere.

Sono tanti i capi must have da avere nel proprio guardaroba in vista dell’estate, con cui creare degli outfit romantici, chic e bon ton che fanno sentire ogni donna una diva degli anni ’60. Non mancheranno anche gli abiti lunghi in check colorati e dai colori pastello da indossare con sandali raso terra o mules.

Inoltre, tra i capi must have da indossare subito prima dell’inizio dell’estate, troviamo anche il blazer quadrettato a cui abbinare una camicia in check di dimensioni differenti, per un effetto vichy-mania. Infine, chi vorrà essere chic e glamour anche in riva al mare, potrà optare per un bikini vicky con micro quadretti che sarà sicuramente uno dei trend più visti in spiaggia.