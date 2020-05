Pantaloni Capri: abbinamenti chic ispirati alle star 

I pantaloni Capri? Una passione che non muore mai: parola di star! Sono tante, infatti, le celebrities di oggi e di ieri che non rinunciano a creare abbinamenti sempre diversi con i pinocchietto, il modello anni Cinquanta per eccellenza. Modello a sigaretta a vita alta lungo fino a metà polpaccio, può essere declinato in outfit casual o sportivi, ma anche con un pizzico di quella allure bon ton da ladylike. Ricordano le vacanze più ambite nel dopoguerra e richiamano alla mente le stante attrici che li hanno indossati, da Marilyn Monroe a Brigitte Bardot fino ad Audrey Hepburn.

A chi stanno bene? Vista la lunghezza tra ginocchio e caviglia, non si addicono alle ragazze minute, poiché tendono ad accorciare visivamente ancora la figura. Per ovviare basta scegliere un modello un po’ più corto, che termini subito sotto il ginocchio.

I pantaloni Capri sarebbero da evitare anche se si hanno polpacci robusti e fianchi larghi: c’è da dire, però, che indossarli con un tacco alto attenua questi difetti, soprattutto se si sceglie un modello senza tasche e orpelli.

I fisici non filiformi dovrebbero scegliere proposte a tinta unita, soprassedendo alle stampe floreali e ai pattern geometrici, soprattutto di grandi dimensioni.

Qualche spunto per abbinamenti chic con i pantaloni Capri? Ecco come li hanno indossati attrici, modelle e influencer.

Abbinare i pantaloni Capri con le ballerine

Audrey Hepburn, indiscussa icona di stile, in un ritratto promozionale a figura intera per il film di Billy Wilder Sabrina ha indossato un paio di pantaloni Capri neri, un maglione nero con scollo sulla schiena e ballerine nere.

L’outfit per lo sport

Inossidabile Sharon Stone: sono passati quasi trent’anni da quando, accavallando le gambe in Basic Instinct, ha mandato in visibilio le platee di mezzo mondo, eppure l’attrice riesce ad essere sexy oggi come ieri, anche in tuta da ginnastica, con leggings a pinocchietto e sneakers.

I pantaloni Capri per il tailleur

Ospite di una cena privata organizzata da Michael Kors a Londra, la modella Jourdan Dunn ha abbinato pantaloni in denim nero al polpaccio con un blazer in stampa animalier nero e argentato e sandali neri dal tacco alto.

Il look total purple

Sita Abellan, Dj richiestissima, habitué di Ibiza, che deve al suo stile originale e ai suoi outfit provocanti postati su Instagram molto del suo successo, ha partecipato alla sfilata di Mugler Autunno-Inverno 2020/2021 con un completo pantaloni Capri, drop top, spolverino, occhiali da sole e sandali, tutto rigorosamente viola. Unica nota discorde, il collier animalier.

Come indossare il modello in jeans

I pantaloni Capri secondo Jeremy Scott? Lo stilista americano ha mandato in passerella per la sfilata Moschino Autunno-Inverno 2020/2021 jeans skinny sotto al ginocchio, body rosa a corsetto, ispirato a Maria Antonietta con manica a palloncino e volant, e scarponcini rosa shocking con fiocco di raso.

Pinocchietto e crop top

Look super sporty e facile da copiare quello sfoggiato da Alessandra Ambrosio per le strade di Los Angeles. Per la modella, pantaloni Capri neri, felpa cropped a lasciare scoperta la pancia e sneakers.