Che siano aderenti, regular oppure ampi e svasati, i pantaloni colorati sono il capo di abbigliamento che risolvono qualsiasi indecisione in fatto di stile. Tonalità brillanti e vivaci, nuances calde e naturali o fantasie multicolor si posano su una moltitudine di modelli di pantaloni per donare al guardaroba femminile un’esplosione di colori.

In un periodo storico particolarmente difficile, ognuno di noi sente il bisogno di abbandonare lo stile comfy di tute e pigiama indossati per rimanere a casa troppo a lungo, per abbracciare lo stile glamour e trendy di un paio di pantaloni colorati.

I pantaloni donna dipingeranno gli outfit di un arcobaleno di colori splendenti, abbracciando una grande varietà di cromie. Dal verde al blu, passando per l’arancione e il rosso con un protagonista indiscusso: il rosa in tutte le sue sfumature. Proprio il rosa è stato visto sfilare in passerella nelle collezioni dei più famosi stilisti del mondo, declinato su pantaloni classy, su quelli attillati o sui classici denim. Come il modello di jeans rosa indossati dalla modella Jill Kortleve per Chanel, diventanti ormai un must have.

Non mancheranno le fantasie che saranno animate da stampe geometriche e floreali. Tuttavia, abbinare i colori creando delle combo cromatiche vincenti può rivelarsi un’ardua impresa. Basterà seguire una serie di consigli per indossarli in outfit in cui il colore sarà un perfetto alleato di stile.

Pantaloni colorati: indossarli nella versione color block

Il color block è un’antica tecnica che consente di abbinare colori molto diversi fra loro ma in grado di fondersi in un perfetto equilibrio cromatico. Seguire il consiglio di indossare i pantaloni colorati nella versione color block può rivelarsi la scelta di stile vincente per dare vita a un outfit di tendenza e glamour. Una delle tante proposte arriva dalla sfilata di Laura Biagiotti: per la primavera/estate 2021 presenta un outfit in cui il protagonista assoluto è il colore dalle tonalità brillanti e decise. Basterà abbinare un pantalone turchese a una blusa fucsia per creare un contrasto colorato e vivace di due colori appartenenti a palette diverse ma che creano una combo vincente.

Pantaloni colorati in tinta unita

Il look in tinta unita si conferma una delle tendenze più in voga negli ultimi anni. E i pantaloni colorati ne sono spesso il tratto distintivo. Osservano le collezioni presentate in occasioni delle recenti Fashion Week sembra proprio che questa tendenza sia destinata a perdurare. In outfit dai colori brillanti e fluo il consiglio è quello di indossare accessori dalle nuances neutre come il beige o il bianco. Ad esempio Ralph&Russo offre uno spunto di stile da prendere al volo: la combo pantaloni + blazer dal colore verde chiaro creano un look ad alto tasso di glamour se abbinati ad accessori come scarpe e borse dalla sfumature del beige.

Come abbinare il pantalone rosso

Passionale e grintoso, il rosso è tra i colori di tendenza del 2021. Indossare un pantalone colorato di questa nuances permetterà a ogni donna di sbizzarrirsi con il suo guardaroba. Molti considerano il pantalone rosso un capo di abbigliamento impegnativo e difficile da abbinare. Il consiglio è quello di contrastare la sua dirompente vivacità con colori più chiari come l’azzurro, il bianco, il verde e il beige. Il modello di pantaloni palazzo proposti da Fendi abbinati ad una blusa cerulea crea un outfit sofisticato ed elegante da replicare nella vita di tutti i giorni.

Pantaloni colorati: come indossare i modelli a fantasia

I pantaloni possono essere declinati anche su fantasie di colori che si intrecciano in stampe geometriche ton sur ton o ad alto contrasto cromatico. Con un paio di pantaloni dalla fantasia particolarmente lavorata il consiglio è quello di abbinare nella parte superiore della silhouette un capo di abbigliamento che riprenda un colore cardine presente sul pantalone colorato. Per chi invece vuole osare con il proprio stile, un fashion allert arriva dalla collezione di Dolce&Gabbana che accosta una fantasia a quadretti con un patchwork di stampe a pois e di tinte unite. Per un risultato da vera fashion addicted.