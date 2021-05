Blusa bianca, perché è il capo passe-partout (in ogni stagione)

Che sia in seta o in cotone, la blusa bianca è il capo di abbigliamento dalle linee sartoriali che porta con sé uno stile sensuale e iper femminile che non passa mai di moda. Infatti, la blusa è il capo passe-partout da indossare in ogni stagione. Può fungere da sotto giacca quando le temperature scendono vertiginosamente oppure può essere indossata a corredo di gonne e shorts nella versione in chiffon di seta per affrontare la calura estiva con eleganza.

Spesso intorno a questo indumento dall’animo versatile si registra una gran confusione in quanto viene scambiata facilmente con altri elementi del guardaroba femminile. La blusa bianca è un modello di camicia da donna dalle forme morbide sul busto e che può essere stretta in vita e sui fianchi da un elastico o da una cintura.

La maggior parte dei modelli presentano una serie di bottoni sulla parte davanti caratterizzati da dettagli di volant e pizzi o rimanendo semplice e scivolata. Dall’autunno all’estate la blusa bianca può essere indossata in ogni stagione.

La storia della blusa

Inglesi e francesi reclamano la sua paternità ma a tutt’oggi l’origine della parola blusa rimane incerta. Nell 1800 si afferma come capo da lavoro utilizzata da contadini e operai, ancora molto lontana dal diventare un indumento glamour. Durante l’età Vittoriana la blusa veniva indossata dalle educatrici delle famiglie nobiliari o dalle donne che insegnavano a scuola e persino da chi svolgeva lavori d’ufficio.

Soltanto nel corso del ‘900, comincia a essere rivisitata con l’aggiunta di dettagli di pizzo, ricami, balze e colletti diventando un capo di abbigliamento prediletto dal genere femminile.

Blusa bianca: come indossarla in autunno

La blusa bianca è un pezzo del guardaroba che sta bene con tutto. Può essere indossata da sola o sotto a blazer e giacche quando le temperatura cominciano a farsi più autunnali. Il suo colore neutro crea dei binomi perfetti con i colori tipici della stagione delle foglie come il marrone, beige, tabacco, verde ma anche con il lilla e il lavanda.

Blusa bianca: il look dell’inverno

Realizzata in cotone o in seta, la blusa bianca è perfetta da indossare anche in inverno. Nella versione con volant e morbida fino alla vita, Olivia Palermo la indossa in un modello che ricorda uno stile rinascimentale. I polsini e il busto, sono decorati con rouches che le conferiscono un allure drammatico che si può fondere con la modernità di un cappotto basic, un paio di pantaloni culotte e un paio di stivali in pelle.

La blusa bianca in primavera

Tra le collezioni moda della primavera in atto, fa capolino un modello di blusa proposto da Pierpaolo Piccioli per Valentino dallo stile versatile e super chic. L’outfit proposto in passerella è composto da una blusa bianca nonché protagonista dell’intero look con dettagli di ricami e volant dall’effetto “sblusato” in vita e nastro al collo lasciato slegato. Viene abbinata a un long blazer e un paio di jeans dalla gambe dritte con ballerine a punta, confermandosi una mise perfetta per le giornate frenetiche delle donne che devono districarsi tra lavoro e vita privata. Il binomio jeans + blusa bianca è la combo ideale da indossare in primavera da indossare in ufficio, nel tempo libero e al tramonto per un happy hour all’aperto con gli amici.

Blusa bianca l’alleato di stile dei look estivi

Grazie ai tessuti in cui è realizzata, come il leggero cotone e la fresca seta, è l’alleato di stile di tutti i look estive che risolve qualsiasi incertezza. Così, anche nelle giornate più afose, questo capo di abbigliamento può essere indossato con gonne mini o dalle forme leggermente svasate in abbinamento a sandali con tacco o raso terra.