Giovedì sera su Canale 5 parte Star in the Star, lo show in cui dieci concorrenti del mondo dello spettacolo vestono letteralmente i panni di dieci superstar della canzone, da Michael Jackson a Mina, da Baglioni a Zucchero, da Elton John a Lady Gaga. A condurre è Ilary Blasi mentre tra i giurati ci sono Marcella Bella, Claudio Amendola e Andrea Pucci.

Tra i big dello showbiz che verranno imitati c’è Miss Ciccone, alias Madonna, reduce dagli MTV Video Music Award. Di lei, della sua vita e della sua carriera si sa praticamente tutto, o quasi. Ci sono però almeno dieci curiosità che non tutti sanno.

Il suo Quoziente Intellettivo è 140. Il range va da un minimo di 75 a un massimo di 168: Einstein ad esempio aveva 160.

Sognava di diventare suora. Ma ha cambiato presto idea. Al liceo era una cheerleader e non si depilava gambe e ascelle per fare l’originale.

È arrivata per la prima volta a New York con 35 dollari in tasca, dalla sua città, Bay City, nel Michigan, e ha iniziato la carriera come ballerina.

Ha chiamato la sua prima figlia Lourdes, in ricordo di sua madre che aveva sempre desiderato andare in pellegrinaggio nella famosa cittadina francese e non c’è riuscita.

Dal 2003 segue la dottrina della Kabbalah e spende 10mila dollari al mese per acquistare l’acqua benedetta da questa religione. La popstar segue alla lettera i precetti di questa dottrina. Infatti non ha tagliato i capelli ai suoi figli prima che compissero 3 anni, come è previsto, e non festeggia il Natale.

Ha una collezione personale di dipinti di Pablo Picasso, Frida Kahlo, Tamara de Lempicka e Salvador Dalì.

Il suo libro del cuore è Via col vento. Il suo fiore preferito è la rosa bianca, e il suo drink il Lemon Drops, preparato con vodka, lemon soda e zucchero.

La parte del suo corpo che preferisce sono gli occhi mentre non ama per nulla i suoi piedi.

Detesta i fiori gialli e a tavola odia i funghi. Adora la pizza e le patatine, dorme con il telefonino acceso sotto il cuscino e la sua città preferita in assoluto è Roma.

Si allena ogni giorni con tre ore di palestra, nuoto, bicicletta, Pilates, power-plate e cardio-wave. Per mantenere tonico il suo vico mette dei cubetti di ghiaccio sugli occhi ogni giorno e fa il bagno in una vasca con foglie di basilico appena colte.