Chi è Andrea Pucci, giudice del nuovo show di Canale 5 Star in the Star

Star in the Star è il nuovo game show di Canale 5, in onda dal 16 settembre. Il programma, condotto da Ilary Blasi, è una sorta di mix tra Tale e Quale Show e Il Cantante Mascherato: i protagonisti sono infatti personaggi famosi che si esibiscono mascherati da cantanti e artisti internazionali. Se l’inizio dell’esibizione è in playback, la musica si interrompe improvvisamente e il concorrente deve continuare a cantare. Lo scopo è quello di indovinare chi si cela sotto al costume. A giocare, insieme al pubblico da casa, sono i giudici, Marcella Bella, Claudio Amendola e Andrea Pucci.

Quest’ultimo è un comico, conosciuto dal grande pubblico grazie a Colorado. Nato a Milano nel 1965, Andrea Baccan (questo il suo vero nome) ha iniziato a lavorare nella tabaccheria della sua famiglia, che poco dopo ha lasciato per dedicarsi alla sua passione; ha infatti deciso di cambiare mestiere per intraprendere la professione di gioielliere. Ma il suo vero sogno è sempre stato quello di fare il comico, perché ha sempre amato far ridere le persone.

Il suo esordio in tv è avvenuto nel 1993, quando ha partecipato come concorrente a La sai l’ultima?, la storica trasmissione dedicata alle barzellette. Da quel momento ha iniziato una lunga gavetta che l’ha portato su palchi più importanti. Dal 2006 è entrato a far parte del cast di Colorado, di cui oggi è uno dei comici più conosciuti grazie anche al suo tormentone “è cambiato…tutto!“. La carriera televisiva di Pucci è continuata poi con programmi come Quelli che il calcio e I love my dog, insieme a Rossella Brescia e Gianluca Impastato.

Nel 2010 ha pubblicato anche un libro, Ho sposato l’esorcista, in cui si ritrovano alcuni pezzi dei suoi monologhi. Monologhi che vedono, solitamente, al centro il rapporto degli uomini con le donne o la sua amata Inter, di cui è tifoso sfegatato. Dal 2017 conduce su Italia 1 Big Show, con la partecipazione di Katia Follesa, e nel 2021 è stato presentatore di La pupa e il secchione e viceversa al fianco di Francesca Cipriani.