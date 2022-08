Stash papà per la seconda volta: è nata Imagine

Stash e la compagna Giulia Belmonte sono diventati genitori per la seconda volta. E’ stato proprio il cantante dei The Kolors a dare l’annuncio tramite il suo profilo Instagram con un post da cui traspare tutta l’emozione che si può provare in un momento così speciale.

“É nata Imagine Fiordispino. Non esistono parole in grado di raccontare quello che stiamo vivendo ora…” – ha scritto il giudice di Amici. Il messaggio dell’annuncio è stato condiviso con il profilo della mamma, Giulia Belmonte, 27 anni, showgirl e giornalista.

Nei giorni precedenti alla nascita Stash non aveva mai parlato di quale fosse il nome preferito da lui e da Giulia, ma la scelta sembra fare propendere a una sorta di omaggio alla celebre canzone di John Lennon. Non è escluso che nei prossimi giorni possa essere lui stesso a parlarne.

L’artista, infatti, aveva rivelato esclusivamente il sesso, sottolineando quanto l’idea di un’altra femmina potesse fare felice anche la sorella maggiore, Grace, la prima figlia della coppia nata a dicembre 2020. “Arriverà un’altra femmina nella mia vita. Non vedo l’ora di abbracciarla. Sono felice” – aveva scritto.

Davvero emblematico delle sensazioni che Antonio Fiordispino, questo il suo vero nome, stesse vivendo in questo periodo era poi stato il post che lui aveva pubblicato sui social solo pochi giorni fa: “Se da un lato il palco e i concerti mi regalano botte potentissime, dall’altro sto vivendo la gioia più grande dal punto di vista umano/sentimentale. Oggi sono tornato a casa e non immaginate cosa ho provato quando ho abbracciato la mia piccola grande famiglia dopo questi giorni… Giuro è indescrivibile! Una delle cose più assurde durante la gravidanza è il “rapporto” che si instaura col pancione!”.