Stash dei The Kolors non è riuscito (giustamente) a trattenere la sua gioia e su Instagram ha dato a tutti i suoi follower una dolcissima notizia. Il cantante e la sua compagna Giulia Belmonte saranno presto genitori per la seconda volta.

La famiglia quindi si allarga e con lei si moltiplica anche l’amore dopo la nascita nel 2021 della primogenita Grace. Sul social Stash ha annunciato così la gravidanza della fidanzata:

“E poi arrivi tu… a moltiplicare tutto ciò che provo e che vivo. A ingrandire gli spazi dell’anima. A creare nuove melodie.

Già ti sentiamo… e non vediamo l’ora di abbracciarti! Grazie per questo altro miracolo!”.

Parole che esprimono una felicità incontenibile, proprio come quella di dicembre 2020, quando annunciò al mondo la dolce attesa della prima bimba. Nello scatto che accompagna questa nuova notizia si vede la sua chitarra acustica e incastrata tra le corde, la foto dell’ecografia di un bebè.

Indimenticabile è stato anche l’annuncio dell’arrivo di Grace: “Questa è sicuramente la musica più bella che io abbia mai creato. (…) Da oggi inizia un nuovo me, da oggi tutto prende un senso diverso perché so che ci sarai tu!”.

Tantissimi, tra fan, amici e colleghi del mondo dello spettacolo si sono catapultati sulla pagina di Stash per congratularsi dopo la dolcissima notizia: dalla pioggia di cuoricini collega giudice ad Amici, Emanuele Filiberto di Savoia, passando per l’“evviva” di Lorella Cuccarini, fino a Enrico Nigiotti, Valeria Graci e Giulia Pauselli, che ha scritto “Adesso capisco anche io cos’è il vero amore! Tanti auguri a voi genitori bis, che meraviglia”.