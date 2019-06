Charlotte Casiraghi in prima fila alla sfilata della cugina Pauline Ducruet

Charlotte Casiraghi era in prima fila ieri alla sfilata di debutto della linea di moda di sua cugina Pauline Ducruet durante la Parigi Fashion Week. La giovane socialite, 25 anni, ha avuto il sostegno non solo della neo sposa, ma anche di mamma Stéphanie di Monaco, del fratello Louis e il padre Daniel, presente alla sfilata con la nuova moglie Kelly-Marie Lancien. Charlotte Casiraghi ha optato per un look casual, con jeans strappati.

“Ho avuto un sacco di dubbi, ma oggi non c’è spazio per questo. Oggi il mio sogno si avvera” ha scritto Pauline Ducruet, oggi stilista, su Instagram. Proprio lei sui social aveva snocciolato anticipazioni e qualche dettaglio del matrimonio tra Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam.

Alter Designs, questo il nome del brand unisex disegnato dalla figlia di Stéphanie di Monaco, in prima fila ad applaudirla. Non sono mancati il fratello Louis, che convolerà a nozze con Marie Chevallier entro l’anno, e il padre Daniel Ducruet, che ha posato sorridente con il resto della famiglia. Nonostante le tante tensioni tra Stéphanie e l’ex marito, la coppia ha un rapporto molto civile per il bene dei figli.

E così Pauline Ducruet, sportiva e personaggio tv in Francia, ha riunito tutti per il suo debutto parigino. Una jumpsuit bianca, con una inserzione denim, e scarpe basse nere. Un look minimal per non distogliere l’attenzione dalla sua nuova linea d’abbigliamento.

Gli occhi erano ovviamente puntati su Charlotte Casiraghi, alla sua prima uscita pubblica dopo le nozze. Giacca, t-shirt bianca, jeans stracciati, la socialite porta avanti il suo comfywear, alternato ai look glamour dei red carpet. Charlotte così fa tendenza, e mostra una nuova sfaccettatura comoda per la donna, senza rinunciare alla sua bellezza.