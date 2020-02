Stile di vita sano: le regole per dimagrire

Lo dicono tutti i migliori nutrizionisti e dietologi: seguire uno stile di vita sano è la chiave per mettere in pratica le regole per dimagrire senza troppe rinunce e, soprattutto, mantenere il peso forma a lungo termine.

Uno dei problemi delle diete lampo, infatti, oltre al fatto che rischiano di compromettere la salute, è che portano spesso all’effetto yoyo. In un primo momento si dimagrisce per forza di cose: si tratta di regimi ipocalorici o a basso contenuto di carboidrati. Non appena si ricomincia a mangiare normalmente, però, si riprendono in breve tempo i chili persi (che spesso poi sono merito della perdita di acqua).

Meglio evitare, dunque, le promesse di perdere velocemente 3 o 5 chili in pochi giorni. In una settimana è opportuno dimagrire di mezzo chilo o un chilo al massimo, per una remise en forme graduale ma costante e duratura.

Il segreto di un dimagrimento di successo è proprio nel cambiamento dello stile di vita. Sono le cattive abitudini che fanno ingrassare: una volta perse quelle, si impara a mangiare bene, a fare movimento, a vivere una vita più salutare e serena, cui difficilmente si vorrà rinunciare, visti i benefici per l’umore e per il fisico.

Le regole per dimagrire, insomma, sono tutte contenute nel cambiamento in favore di uno stile di vita sano. Puntare, per esempio, su una dieta mediterranea dimagrante è la maniera migliore per perdere peso grazie a un’alimentazione gustosa e equilibrata.

Stile di vita sano: 10 regole per dimagrire