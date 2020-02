Stranger Things 4: arriva il primo trailer con un grande spoiler

Netflix ha rilasciato da poche ore il primo trailer di Stranger Things 4 che contiene un grande spoiler. Il trailer è intitolato “Dalla Russia con amore“. Il video e il titolo confermano quanto trapelato qualche mese: la quarta stagione della serie tv Netflix si svolgerà in Russia e vedrà il ritorno di un personaggio molto amato. La quarta stagione sarà l’ultima dello show cult.

Lo sceriffo Jim Hopper, interpretato dall’attore americano David Harbour, è vivo. Il personaggio di Jim si pensava che fosse morto durante la fine della terza stagione, Hopper invece è ancora nel cast della serie. Il video inizia con una scena ambientata in Russia in un campo di lavori forzati. Alla fine del video uno degli uomini si gira e riconosciamo il personaggio tanto amato dal pubblico. Il trailer della quarta stagione stagione, intitolato “Dalla Russia con amore” è un chiaro riferimento al film di James Bond del 1963.

Visualizza questo post su Instagram Dalla Russia con amore... Un post condiviso da Netflix Italia (@netflixit) in data: 14 Feb 2020 alle ore 6:16 PST

Subito dopo il rilascio del trailer Netflix Italia ha pubblicato una dichiarazione dei Duffer Brothers, gli sceneggiatori della serie:

“Siamo entusiasti di poter ufficialmente confermare che le riprese della quarta stagione di Stranger Things sono attualmente in corso. E ancora più felici di annunciare il ritorno di Hopper! Anche se forse questa non è proprio una buona notizia per il nostro “Americano”, che al momento è imprigionato lontano da casa nelle nevose terre desolate di Kamchatka, dove affronterà pericolosi esseri umani. E molto altro. Nel frattempo, negli Stati Uniti, segreti sepolti da tempo iniziano a salire in superficie, collegando ogni cosa. La quarta stagione sarà la più grande e la più terrificante fino ad ora, non vediamo l’ora che tutti possano vederla. Nel frattempo – pregate per il nostro Americano“.

Le preghiere dei fan sono state ascoltate. Tutti speravano in un suo ritorno poiché il personaggio è uno dei più amati dai fan. L’ipotesi che Jim Hopper fosse ancora vivo era stata già avanzata alla fine della terza stagione con la scena inserita subito dopo i credits finali. Il ritorno della serie è atteso per questo autunno sul Netflix.