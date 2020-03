Stranger Things 4: stop alle riprese per paura del Coronavirus

Netflix ha interrotto le riprese di molte serie tv e produzioni, tra le quali l’attesissimo Stranger Things 4, per paura del Coronavirus. Anche gli Stati Uniti dichiarano l’emergenza, e così il colosso dello streaming è costretto a fermare tutto. Tanti gli spettacoli teatrali, i film e i concerti rimandati in tutta la nazione. I fan di Stranger Things pare dovranno attendere ancora per quella che pare sarà l’ultima stagione della serie.

Netflix annuncia di volersi allineare alle restrizioni governative e alle misure preventive su salute e sicurezza. Stesso dicasi per Disney Television Studios e Warner. Bros Television. Per ora non si conosce la data in cui verranno riprese le produzioni, ed è molto presto per capire quando ciò avverrà.

Una parte degli episodi di Stranger Things 4 sono stati già girati dallo scorso gennaio ad oggi. Infatti nelle scorse settimane il primo trailer della nuova stagione è stato diffuso, confermando una teoria di tutti i fan. Un grande spoiler per i sostenitori dello show. Il personaggio di Jim Hopper, interpretato da David Harbour, è ancora vivo, e tornerà nei nuovi episodi. Ora quindi l’attesa è ancora più difficile per i milioni di fan della serie cult Netflix.

Ma la piattaforma streaming sfida i propri utenti a non perdersi d’animo, stilando sui social dei singoli paesi centinaia di titoli, tra film e serie tv, da recuperare assolutamente in quarantena. Tra i più seguiti ci sono Friends, la terza stagione di Elite, la novità I’m Not Okay with This e La casa di carta. Infatti la quanta attesissima stagione della serie spagnola arriverà il prossimo 3 aprile.