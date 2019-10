Hotel infestati in Italia per un weekend da brividi

Cosa fare ad Halloween? Se siete alla ricerca di un’esperienza singolare e spaventosa, di una meta per un viaggio horror, sappiate che esistono delle alternative a quanto proposto nei parchi divertimenti. Potreste scappare dalla routine condendovi un soggiorno “da paura” in uno dei numerosi hotel infestati d’Italia.

L’avventura è sconsigliata ai deboli di cuore. Porte scricchiolanti, sinistre presenze e inquietanti lamenti saranno il filo conduttore della vostra permanenza, e potrebbero mettere a dura prova anche i più impavidi.

Le opzioni per il Ponte dei Morti sono molteplici, e ben distribuite da Nord a Sud della Penisola. Che si tratti di castelli, ex residenze nobiliari o antiche fortezze trasformate in guest house il risultato non cambia: la vera impresa, il prossimo 31 ottobre, sarà probabilmente quella di riuscire a chiudere occhio.

Pronti a vivere un incontro ravvicinato con spettri e fantasmi? Ecco 10 hotel infestati da oscure presenze in Italia in cui trascorrere un Halloween 2019 all’insegna del brivido.