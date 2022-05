Dopo anni di frecciatine e silenzi pubblici, il duo di Fedez e J-Ax è tornato più carico che mai. Lo avevano annunciato il 22 maggio, e il giorno dopo è arrivato il progetto che tutti stavamo aspettando: i due rapper torneranno ad esibirsi insieme sul palco del LoveMi al Duomo di Milano il 28 giugno.

Il rapporto tra Fedez e J-Ax è stato oggetto di discussione per parecchio tempo. Se ai tempi di Comunisti col Rolex i due sembravano più affiatati che mai, la loro amicizia si era poi incrinata a causa di un progetto discografico che nel 2018 non era andato come previsto e il duo si era diviso con diversi litigi alle spalle. Quella che sembrava una rottura irreparabile è stata però risanata a grande sorpresa per tutti.

“Abbiamo imparato che è facile lasciarsi le persone alle spalle e che invece per mettere da parte l’orgoglio e tornare a riabbracciarsi anche quando ci si è fatto del male ci vuole coraggio. In questo momento storico dove essere divisi è normale e avere nemici è quasi uno status symbol, archiviare le differenze e focalizzarsi sui momenti belli vissuti insieme forse è la cosa più giusta per vivere un’esistenza serena.“

Queste le parole dei cantanti nel post su Instagram che hanno pubblicato in condivisione. “Abbiamo deciso di fare un regalo alla nostra città e contemporaneamente provare a fare del bene” e così è stato: Fedez e J-Ax durante la conferenza stampa del 23 maggio hanno presentato il grande evento solidale a cui stavano pensando. Si tratta del LoveMi, un concerto gratuito di beneficenza che si terrà il 28 giugno in Piazza del Duomo a Milano e che vedrà diversi artisti esibirsi, tra cui lo stesso duo di rapper. Il concerto è a sostengo dell’associazione Amici di TOG per la realizzazione dei nuovi spazi destinati all’assistenza riabilitativa dei bambini.