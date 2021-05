In chiffon di seta, con stampe a fiori, volant, balze e paillettes. I vestiti eleganti dell’estate 2021 si tingono di nuances vivaci e intense che omaggiano la bella stagione nel segno di una nuova rinascita e un ritorno alla normalità. Una normalità segnata dalla possibilità di poter tornare a celebrare ricorrenze importanti quali matrimoni, battesimi e lauree con indosso la raffinata eleganza degli abiti da cerimonia estivi.

Non appena iniziano ad arrivare gli inviti è subito tempo di pensare (nuovamente) a cosa indossare per la cerimonia. Tuttavia, seguendo le regole imposte dal dress code, è opportuno indossare abiti lunghi nelle cerimonie che si svolgono di sera. Mentre quelli corti fino al ginocchio sono perfetti per le feste celebrate durante il giorno (per questo è bene che siano privi di dettagli luccicanti come strass e paillettes).

In un anno particolarmente difficile, i vestiti eleganti regalano la possibilità di sognare e di giocare con il proprio stile. Tra lunghe e variopinte gonne si alternano abiti bon ton da cocktail che possono essere facilmente trasformati in mini dress da indossare anche nelle occasioni importanti.

Tra i trend di stagione spiccano le fantasie floreali, la tinta unita, i tagli cut out che creano profonde scollature sulla schiena e l’immancabile little black dress. Di seguito una serie di modelli a cui ispirarsi per essere delle vere e proprie regine delle feste.

Vestiti eleganti estate 2021: l’abito da cocktail

L’abito da cocktail è caratterizzato da un allure bon ton e chic ed è solitamente lungo fino al ginocchio. Questo particolare vestito elegante rientra tra quelli da indossare nelle occasioni importanti che si svolgono di mattina e grazie alla sua versatilità è un capo passe-partout da sfoggiare anche per un happy hour al tramonto prima del calar del sole. Un modello a cui ispirarsi è quello proposto da Max Mara nella collezione spring summer 2021 nei toni accesi del giallo con cintura in raso in vita e scollo halter che lo rende il vestito elegante perfetto con cui partecipare a una cerimonia.

Vestiti eleganti estate 2021: la jumpsuit

Per le donne che amano il comfort e la praticità in ogni occasione, la jumpsuit rappresenta la soluzione dallo stile elegante che soddisfa ogni esigenza. Purché venga scelta nei tessuti leggeri della seta o del cotone con pantaloni svasati e tagli sartoriali che ne mettono in evidenza la sua innata eleganza. Il tocco finale è dato dalla combo jumpsuit+long blazer proprio come proposto da Elie Saab nella sua proposta verde smeraldo brillante.

L’abito con paillettes

L’abito con paillettes è una tipologia di vestito elegante indicato per le cerimonie al chiaro di luna. Nel caso di un invito a un party serale il vestito tempestato da lustrini potrà essere sfoggiato senza timore godendo della sua luce abbagliante. Che sia lungo oppure corto, l’abito con paillettes dell’estate 2021 sarà declinato nelle nuances del rosa, verde e celeste.

Vestiti eleganti estate 2021: il long dress

Che sia a fantasia oppure in tinta unita, il long dress è considerato il re dei vestiti eleganti con cui partecipare a una cerimonia. L’abito lungo è caratterizzato da gonne ampie e vaporose lunghe fino ai piedi, ma può essere anche super attillato e segnare le forme del corpo femminile. Ultimamente, le regole bon ton della moda hanno dato il via libera all’abito lungo che può essere indossato non solo nelle cerimonie serali ma anche in quelle che si svolgono durante il giorno. In questo caso però, sarà meglio optare per abiti lunghi dai colori tenui e delicati privi di strass e applicazioni luccicanti virando verso scelte di stile in tinta unita o con stampe floreali.

L’abito elegante midi

Uno degli abiti eleganti passe-partout da indossare in qualsiasi occasione è il vestito midi che si differenzia dalle altre tipologie per essere lungo appena sotto il ginocchio. Spesso presenta un ampio scollo a V sul décolleté e cintura in vita per dare equilibrio alla silhouette femminile. Lasciando le caviglie scoperte, il midi dress anche nelle versioni più semplici e bon ton, potrà essere messo in risalto grazie alla scelta di una calzatura elegante come un sandalo gioiello per la sera o un classico paio di décolleté colorate per il giorno.

L’intramontabile little black dress

Un capo di abbigliamento indispensabile nel guardaroba femminile è il tubino nero, detto anche little black dress.Ha uno stile elegante e versatile che lo rende un grande classico della moda da indossare anche nelle cerimonie. Il colore nero, infatti, è stato sdoganato e finalmente può essere indossato anche per i party più gioiosi come i matrimoni. Tra i vari modelli da scegliere, un fashion alert osservato in passerella suggerisce di indossare quello rivisitato in chiave moderna con balze come il tubino nero elegante proposto dal Twin Set.