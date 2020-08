Vestiti damigelle: consigli e regole per scegliere il colore

Basta guardare l’album di foto di qualsiasi matrimonio per capire quanto siano importanti i vestiti damigelle per una riuscita, anche estetica, di questo evento: per questo la nostra redazione ha stilato una breve e semplice guida con consigli e regole per scegliere il colore.

Il ruolo delle damigelle è molto diffuso nelle cerimonie nuziali negli Stati Uniti, sia con rito civile che con rito religioso, e sta dilagando negli ultimi anni anche nel Vecchio Continente.

Qual è il ruolo delle damigelle

Del resto, cinema e tv ci hanno abituate a vederle sempre accanto alla sposa, amiche e complici inseparabili durante l’organizzazione del matrimonio, durante l’addio al nubilato e nel giorno stesso delle nozze, a vigilare affinché tutto si svolga in maniera perfetta e come desiderato dagli sposi.

Da Le amiche della sposa (del 2011, con Kristen Wiig e Annie Melissa McCarthy) a 27 volte in bianco (del 2008, interpretato da Katherine Heigl), da Il matrimonio del mio miglior amico (del 1997, con una Julia Roberts damigella intenta a far naufragare il matrimonio perché innamorata dello sposo) a Un amore di testimone (2008, con Patrick Dempsey e Michelle Monaghan), è sufficiente qualche fotogramma per intuire l’importanza di queste figure nel giorno del Sì.

In particolare, le damigelle aiutano le testimoni a organizzare la festa di addio al nubilato; aprono il corteo nuziale; sistemano lo strascico e il velo durante la cerimonia, le foto e il ricevimento; partecipano a momenti clou come le foto, la distribuzione di bomboniere e confetti e il lancio del bouquet.

Come si scelgono le damigelle? È, ovviamente, la sposa a decidere. Possono essere due, tre, quattro, cinque o anche di più, scelte tra le amiche di vecchia data, le parenti della stessa età della sposa (o anche bambine, da affiancare al paggetto), le mogli dei testimoni di lui. Non ci sono limiti. C’è, poi, la damigella d’onore, spesso la sorella o la migliore amica della sposa.

Ma come devono vestire? Ve lo diciamo noi.

Vestiti damigelle: consigli e regole per scegliere il colore