Pantaloni eleganti: gli abbinamenti perfetti per il look da cerimonia

Insieme a blazer colorati e ampie casacche, i pantaloni eleganti sono la chiave di volta per creare abbinamenti perfetti per il look da cerimonia. Che siano a palazzo, a sigaretta oppure culotte, i pantaloni dai tessuti preziosi in georgette, seta e chiffon stupiscono per il loro allure elegante e chic. Il loro punto di forza? Le forme ampie e morbide che scivolano lungo il corpo femminile creando un gioco di tessuti fluttuanti che ondeggiano a ogni passo.

I tagli sartoriali si uniscono a dettagli come pinces e coulisse in vita per uno stile ricercato e all’insegna della comodità, mentre alcuni modelli presentano lunghezze variabili arrivando fino al ginocchio.

Tante sono le proposte tra cui scegliere e i brand stupiscono con set coordinati full color o con fantasie floreali, tailleur dalle nuances pastello e completi con ampie casacche che si adattano a ogni forma del corpo. In vista di una cerimonia è possibile puntare sulla scelta di un pantalone elegante per creare outfit dallo stile raffinato e formale che si adatta a ogni esigenza.

Pantaloni palazzo + blazer

Tra gli abbinamenti più classici da creare per un look da cerimonia, quello composto da un pantalone palazzo e un blazer è sicuramente il più versatile e che si adatta facilmente alle diverse occasioni formali. Questa tipologia di pantalone elegante è in grado di evidenziare il punto vita e slanciare la figura. Inoltre permette di avere libertà di movimento grazie all’impiego di tessuti morbidi e leggeri.

Nelle collezioni, le proposte più gettonate sono i completi con pantalone monocolore e blazer a contrasto cromatico, con stampa a pois o con micro fantasie floreali. Per aggiungere un tocco chic a questo look da cerimonia basterà abbinare una pochette, un paio di orecchini pendenti e una semplice coda con maxi fiocco. Il risultato? Un outfit perfetto per una cerimonia diurna come quella per una laurea o un battesimo.

Pantaloni eleganti e maxi blusa

Puntare sul minimalismo lussuoso di un completo composto da pantaloni morbidi e un’ampia casacca è la scelta chic che eleva il look. Questo abbinamento rappresenta la soluzione di stile ideale per taglie curvy grazie alla vestibilità morbida e ampia che non stringe pancia e fianchi.

Pantaloni eleganti con pinces e top

Linee classiche e tagli sartoriali sono i tratti distintivi del pantalone con pinces dalla vestibilità regular che tende ad assumere forme large sulle gambe. Abbinare questo modello di pantalone elegante con un top colorato in versione bicolore permette di creare un look ideale per cerimonie diurne.

Pantaloni a zampa + blusa

Tra gli abiti da cerimonia con pantaloni da scegliere la combo pantalone a zampa e blusa permette di rimanere comode senza rinunciare allo stile. Predominano i modelli di pantaloni larghi e svasati a vita alta abbinati a bluse asimmetriche con ampie maniche a palloncino dalle tinte unite come il nero. Un look perfetto per festeggiare la propria laurea o come abito da sposa (ovviamente in bianco) per una cerimonia civile.

Tailleur pantalone da cerimonia

Colori e linee classiche si alternano a nuances brillanti e accese in stile mannish: i tailleur pantalone sono perfetti per una cerimonia. In vista di un matrimonio sono banditi i colori del nero, rosso, viola e bianco se non espressamente richiesti dal dress code indicato dagli sposi.

Mentre, per tutte le cerimonie che si svolgono di giorno è possibile puntare su tinte accese come il rosa, il giallo e il verde, declinati anche in nuances pastello. Questo modelli di pantaloni sono per lo più caratterizzati da forme lineari a sigaretta o skinny che sagomano le gambe e slanciano il corpo femminile se abbinate a un paio di scarpe con tacco.

Pantalone a culotte con camicia bianca

Se si è alla ricerca di un look da invitata per un matrimonio in stile country, optare per un paio di pantaloni culotte dalla fantasia floreale è la soluzione per sfoggiare uno stile raffinato dal touch bucolico.

Lunghi fino a sotto il ginocchio hanno una linea ampia e morbida che segna il punto vita e si possono abbinare a una semplice camicia bianca. Quest’ultima dovrà essere scelta in un tessuto prezioso ed elegante o adornata da dettagli come ricami e volant per non perdere l’eleganza che una cerimonia richiede.