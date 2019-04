Le tendenze arredamento 2019 parlano chiaro: mai più senza tappeti. Questi complementi d’arredo, infatti, hanno il potere di trasformare con un solo tocco un intero ambiente, rendendolo subito più caldo, accogliente e, non ultimo, personale. I tappeti rotondi, quest’anno, vanno per la maggiore e sono tantissimi i modelli disponibili su Amazon per rinnovare in un attimo la propria casa: che siano tappeti rotondi per bagno, tappeti rotondi per camera da letto o tappeti rotondi per salotto, c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Di seguito, la nostra guida all’acquisto su tappeti rotondi: le tendenze 2019 per bagno, camera e salotto in vendita su Amazon.

Tappeti rotondi moderni da salotto

Tappeto rotondo in iuta per salotto: un tocco etnico tra le mura di casa non può che far bene all’arredamento, a patto che si abbini nel modo giusto. Il tappeto in iuta di The Indian Arts si adatta tanto allo stile vintage quanto a quello nordico, perfetto se sotto a un tavolino da cocktail. Tra i più consigliati su Amazon, è molto resistente ed è disponibile in due misure: 90 cm o 120 cm di diametro.

Pro : intrecciato e durevole, è l’ideale se si condivide la casa con un gatto

: intrecciato e durevole, è l’ideale se si condivide la casa con un gatto Contro : alcune recensioni riferiscono di un intreccio leggermente più spesso di quanto si veda in foto

: alcune recensioni riferiscono di un intreccio leggermente più spesso di quanto si veda in foto Prezzo consigliato: 39,27 euro per il modello più piccolo; 63,73 euro per il modello più grande. Scopri se è in sconto.

Tappeto rotondo in velluto per salotto: il tappeto di Snapstyle Mona, disponibile su Amazon in quattro dimensioni, con il suo grigio caldo si abbina bene a diverse tipologie di salotto. In velluto a pelo alto, conferisce alla sala la giusta atmosfera di relax e comfort senza dimenticare che non crea nessun tipo di lanugine. In più è adatto anche per il riscaldamento a pavimento.

Pro : adatto al riscaldamento a pavimento, non crea lanugine

: adatto al riscaldamento a pavimento, non crea lanugine Contr o: difficile da pulire a causa del pelo alto

o: difficile da pulire a causa del pelo alto Prezzo consigliato: 49,90 euro per la versione da 133 cm di diametro, misura media. Scopri se è in sconto.

Camera da letto, i tappeti rotondi moderni

Tappeto rotondo in pelliccia sintetica per camera: il tappeto rotondo di Teppich Wölkchen, in finta pelle di pecora e in pelliccia sintentica, è la nuvola soffice su cui posare i piedi al mattino. Ideale come scendiletto ma anche all’ingresso della stanza, è completamente ipoallergenico e, nonostante sia sintetico, il materiale è di prima qualità. Disponibile in nove colori, dal grigio al rosa, oltre che in tantissime misure, piace per il comfort e lo stile.

Pro : 100% ipoallergenico, cruelty free e dall’estetica ricercata

: 100% ipoallergenico, cruelty free e dall’estetica ricercata Prezzo consigliato: 34,99 euro per il modello da 120 cm di diametro. Scopri se è in sconto.

Tappeto rotondo minimalista per camera: disponibile in sette varianti diverse, sia per stampa che per dimensione, a noi piace questo modello minimalista che non rinuncia al colore. Facile da pulire e di lunga durata, è 100% ipoallergenico e si adatta a diversi ambienti come la camera da letto, il salotto e la sala da pranzo.

Pro : facile da pulire e 100% ipoallergenico

: facile da pulire e 100% ipoallergenico Prezzo consigliato: 106,84 euro. Scopri se è in sconto.

Tappeti rotondi bagno

Tappeto rotondo per bagno disegno geometrico: un design deciso che si presta a essere inserito in un bagno di carattere, per una padrona di casa che non teme le geometrie. Il tappeto rotondo da bagno antiscivolo di Casa Pura, disponibile su Amazon in diverse misure, morbido e confortevole, è certificato Oeko-Tex 100 ed è lavabile in lavatrice.

Pro : lavabile in lavatrice, certificato Oeko-Tex 100

: lavabile in lavatrice, certificato Oeko-Tex 100 Contro : stampa importante che non si addice a tutti gli ambienti

: stampa importante che non si addice a tutti gli ambienti Prezzo consigliato: 32,99 euro. Scopri se è in sconto.

Tappeto rotondo per bagno colorato: avete un bagno in cui i colori non mancano? Allora l’opzione ideale per voi è quella proposta su Amazon da InterDesign, il tappetino che sembra disegnato a mano con un pastello arancione. Morbido, antiscivolo e lavabile in lavatrice, gli utenti apprezzano che la descrizione del prodotto corrisponda esattamente a ciò che arriva a casa.