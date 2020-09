Teddy coat: storia, modelli e abbinamenti

In principio fu Max Mara: da quando è nato, il Teddy coat è diventato protagonista di una vera e propria mania e, dato che l’inverno – la sua stagione – è alle porte, vogliamo raccontarvi la storia, i modelli tra cui scegliere e i nostri abbinamenti preferiti per il cappotto più trendy mai esistito. Da Julia Roberts a Heidi Klum, da Hailey Baldwin a Georgia May Jagger, non c’è star che abbia rinunciato a sfoggiarlo e oggi, a riprova del suo successo, il Teddy bear coat originale di Max Mara è rivisitato e riproposto da tutti i brand mainstream, e non solo.

Le sue caratteristiche? Prima di tutto la pelliccia come quella di un orsacchiotto di peluche e i volumi oversize, che lo rendono riconoscibile e originale. Neanche a dirlo, è caldissimo, perfetto per le giornate invernali più fredde, e non vi farà rimpiangere pellicce e giacche a vento. È, poi, super versatile, perché si abbina bene sia ai look casual e urbani che a abiti sofisticati e tacchi eleganti. Vi basterà indossarlo per sentirvi, con un gesto, già una celebrity.

La storia del Teddy bear coat

“Caldo come un abbraccio, elegante come un ‘icon coat’ il Teddy Bear è il cappotto più amato da modelle, celebrities e non solo: ha dato origine a una vera Teddymania”. Così Max Mara lo racconta. Lanciato nel 2013, il cappotto dai volumi cocoon, in morbidissima lana di alpaca effetto pelliccia su una base di seta, è andato esaurito nel giro di pochissimo tempo.

Il collo con rever, le maniche a giro basso, le tasche a filettone sui fianchi e la chiusura a doppiopetto con bottoni lo hanno reso subito un nuovo classico, mentre la gamma dei colori, in cui accanto al classico nero e al beige troviamo il bianco, il rosso e il turchese, gli hanno fatto scalare tutte le classifiche dei fashion must.

I modelli

Da Max Mara, il Teddy Bear Coat si lascia andare a ben poche varianti rispetto al classico, a parte le lunghezze, che variano dal ginocchio alla caviglia, e il modello con collo in piedi ampio e maniche a kimono.

Una versione corta, a spolverino, in pelliccia di pile con colletto e ampi revers, bottoni automatici nascosti davanti e tasche laterali a filetto, si può trovare da H&M.

Più che un orsetto, ricorda forse una pecorella, per via del colore, la proposta New Look su Asos, dalla vestibilità classica.

Teddy coat, gli abbinamenti

Il “Teddy” è adatto a tutti i tipi di look, da quelli da ufficio agli outfit casual, passando per quelli eleganti, a cui da un tocco di estrosa personalità.