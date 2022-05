Tennis skirt, la gonna da tennista è già tendenza

Dai campi da tennis al guardaroba di tutti i giorni, la tennis skirt è la tendenza della prossima primavera/estate 2022. A dirlo sono i look presentati sulle passerelle di tutto il mondo: da New York a Milano, da Parigi a Londra la gonna da tennista calca le scene della moda portando con sé la sua aurea sportiva unita a un tocco bon ton e chic.

Sulle fashion runway globali l’abbiamo vista sfilare abbinata a lunghi blazer, maxi felpe e pullover oversize a corredo di scarpe sportive o di décolleté. I tratti distintivi di una tennis skirt sono la lunghezza mini sopra il ginocchio e le pieghe strette o larghe che si aprono come la corolla di un fiore a ogni movimento. Sebbene la classica gonna da tennista sia a vita alta, le tendenze moda del 2022 portano con sé una novità: la tennis skirt è a vita bassa e scopre l’ombelico oltre a essere super corta e extra small. Vediamo alcune idee di look per indossarla tutti i giorni.

La Tennis skirt super corta è di tendenza

Dalle passerelle di moda alle influencer, la tennis skirt nella versione super corta è l’ultima tendenza fashion da sfoggiare per look audaci e dall’effetto wow. A caratterizzarla è la vita bassa che scopre la pancia e la lunghezza extra small. Ma come abbinarla? Insieme a crop top e camice cut out. Come la gonna firmata Miu Miu che è stata la protagonista dei look street style delle ultime fashion week.

Tennis skirt in un look formale

Che si tratti si di un appuntamento di lavoro o una giornata in ufficio, la tennis skirt è la valida altetnativa di tendenza da indossare per creare look formali, eleganti e chic. Un esempio? Il look proposto da Dior che abbina una classica gonna da tennis bianca a pieghe a un blazer doppiopetto ton sur ton. Inoltre, se scelta nelle varianti più colorate e vitaminiche la tennis skirt può trasformarsi nell’elemento chiave di look da sfoggiare in occasione di cerimonie come i matrimoni che si svolgono di giorno da completare con bluse eleganti o maxi giacche sartoriali. Il risultato? Un completo chic ed elegante.

La tennis skirt in look sporty chic

A metà strada tra uno stile sportivo e un risultato sofisticato, la tennis skirt si presta per essere abbinata in look dal tocco sporty chic. Come l’outfit firmato Prada e indossato dall’influencer Chiara Ferragni composto da una gonna a pieghe nera e una camicia a righe. A completare l’outfit ci pensano gli accessori come un cappello da baseball e un paio di sling back colorate per un risultato chic e dal touch sportivo.

La gonna da tennis in look da tutti i giorni

Dall’inverno all’estate, la tennis skirt non conosce stagioni e può essere indossata in ogni momento della giornata. Con l’arrivo della bella stagione, inoltre, risolve qualsiasi indecisione di look per comporre look casual da sfoggiare in città o per un aperitivo. Basterà abbinarla sotto a un top o una semplice t-shirt e infine insieme a un paio di sneakers o un sandalo flat.