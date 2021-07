Sandali flat: modelli e abbinamenti

In cuoio o in corda, arricchiti da pietre preziose o con listini sottili. I sandali flat sono confortevoli e adatti a look estivi informali e vacanzieri. A conquistare è proprio la suola bassa che dona comodità a ogni passo mentre i modelli tra cui scegliere danno la possibilità di giocare con stili diversi.

Dai sandali da spiaggia alle ciabatte super colorate, dai modelli gioiello a quelli alla schiava, questa tipologia di scarpe si conferma la calzatura must have da avere nella propria scarpiera.

Ecco una mini guida sui modelli di tendenza della stagione estiva e come abbinarli.

Sandali flat: le ciabatte colorate

Che siano rasoterra o con minuscolo tacco quadrato, le ciabatte colorate sono i sandali flat più trendy dell’estate. Oltre che super confortevoli, donano subito uno sprint di buon umore grazie ai loro colori vivaci e brillanti. Tra i modelli di punta, il modello Oran di Hermès si conferma il più amato dalle donne.

Si tratta di una calzatura versatile e ricca di stile che può essere abbinata a ogni outfit: per il giorno con vestiti lunghi in lino e cotone, con shorts e gonne vaporose e per la sera nelle versioni più chic e brillanti con mini dress e gonne a tubino, come dimostrano i look delle influencer.

Immancabili sono anche le ciabatte Lido di Bottega Veneta con tomaia imbottita in pelle trapuntata e suola dalla punta quadrata che sorprendono per la varietà di colori disponibili.

Sandali flat: il modello gioiello

I sandali flat si adornano di strass, pietre preziose e catene dorate per diventare delle calzature gioiello in grado di impreziosire anche gli outfit più semplici. Così un classico vestito a tubino può essere esaltato dall’effetto brillante di un sandalo gioiello con suola flat; mentre un paio di jeans diventa il dettaglio casual da aggiungere a un outfit per la sera in cui i sandali gioiello faranno brillare l’intero look. Un esempio? I sandali flat di Marni con pietre preziose dalle misure oversize da abbinare con outfit da tutti i giorni o in un party look estivo.

Sandali flat in corda

Li ha indossati Chiara Ferragni in una recente vacanza a Portofino e da allora il loro successo è inarrestabile. I sandali flat in corda sono tra i modelli più di tendenza dell’estate 2021. Parola d’ordine: stile bohemien e extra comfort grazie alle fasce che non segnano il piede e mantengono ben saldo la pelle. Un modello a cui ispirarsi è il sandalo in corda di Etro con fibbie dorate e nappe nella nunaces pastello del verde. Come abbinarli? Con lunghi vestiti dai tessuti leggeri nelle tonalità neutre del bianco e del beige per un look boho chic impeccabile.

Sandali flat in oro

Perfette per una cerimonia in spiaggia, per un party a bordo piscina o per un aperitivo al tramonto a Santorini, i sandali flat in oro sono le scarpe che donano uno stile ricercato ai look estivi. Il consiglio fashion suggerisce di evitarle di giorno e sfoggiarle soltanto dopo le 18 con vestiti lunghi o midi, pantaloni culotte e gonne longuette per metterle bene in mostra.

Sandali flat neri

Un classico intramontabile che non passa mai di moda e con cui è impossibile sbagliare in fatto di stile: i sandali flat neri oltre a essere comodi e alla moda sono la soluzione per ogni look. Se state cercando un modello diverso dal solito, l’infradito Givenchy con maxi logo è la calzatura easy chic con cui creare outfit versatili e che si adattano a ogni occasione. Il consiglio? Abbinarle con tutto.

Sandali bassi in cuoio

Classici e casual, i sandali bassi in cuoio sono la scelta ideale per creare outfit da indossare tutti i giorni.

Meglio evitarli la sera, in quanto non assicurerebbero uno stile elegante. Sono perfetti insieme a jeans, vestiti in cotone bianchi e shorts per andare al mare, in città o per una giornata di shopping.

Sandali bassi alla schiava

Sensuali e femminili, i sandali alla schiava sono caratterizzati da lunghi listini che avvolgono le caviglie. Per l’estate 2021 si dotano di lacci super sottili e di colori pastello per essere abbinati con variopinti vestiti a fiori o set coordinati che scoprono le gambe.

Sandali hiking

A metà strada tra una scarpa da trekking e un sandalo basic, sono dotate di una suola flat in gomma che le rende comode e adatte agli outfit da tutti i giorni. I modelli più glamour sono dotati di fasce multi colore dal mood sportivo che si adattano a uno stile easy per andare al mare o in città.