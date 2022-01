Il dolce ricordo di Kim Cattrall del fratello scomparso: "Manchi tutti i giorni"

Una foto che li ritrae abbracciati e felici e un messaggio dolce e al contempo molto triste. Così Kim Cattrall, l’attrice canadese diventata famosa grazie al suo ruolo in Sex and The City – dove interpretava Samantha – ha voluto ricordare su Instagram il fratello Christopher Cattrall, venuto a mancare nel 2018. Un post molto commovente dove l’attrice ha reso omaggio al suo ‘fratellino’, che oggi avrebbe compiuto 59 anni.

“Oggi sarebbe stato il 59esimo compleanno del mio fratellino Chris. Tanti auguri, dolce “Topher”. Ci manchi oggi e tutti i giorni. Riposa in pace“, ha scritto l’attrice 65enne, aggiungendo l’hashtag SuicidePrevention; suo fratello, infatti, si è tolto la vita nel 2018. All’epoca, l’attrice aveva pubblicato un accorato messaggio sui social, un appello disperato per la ricerca dell’uomo che sembrava essere sparito nel nulla. “Questo è mio fratello Christopher o Chris come lo chiamiamo noi”, aveva scritto sui social allegando una foto.

“È scomparso da martedì 30 gennaio. Chris ha 55 anni, occhi azzurri, capelli corti castani, pizzetto, corporatura media.Di solito indossa un cappotto invernale con cappuccio, guanti neri, blue jeans e stivali invernali alti in vitello nero. Ha lasciato la porta della sua casa aperta, con le chiavi, il cellulare e il portafoglio sul tavolo oltre ai suoi adorati 7 cani. E questa è una cosa che lui non farebbe mai”.

Cinque giorni dopo l’uomo è stato ritrovato morto nella sua proprietà, poco lontano da Alberta, in Canada. Kim Cattrall aveva mantenuto il più completo riserbo in merito alla questione e ne aveva parlato solo in un’occasione, durante un’intervista rilasciata dopo la morte del padre, malato da tempo di Alzheimer.

“Le perdite subite sono state la lezione più importante», aveva detto. «Ho perso due membri della mia famiglia e ho capito che bisogna apprezzare cose e persone quando ci sono: la tua famiglia, il tuo lavoro, i tuoi amici… Ho capito che il tempo trascorso insieme è prezioso”.