Termoprotettore capelli: migliori professionali e naturali

Piastra, phon e ferro arricciacapelli possono essere dei veri killer per la chioma, per questo il termoprotettore capelli – nella versione professionale e in quella naturale – è tra i prodotti di bellezza più consigliati dal parrucchiere. In crema, olio o in versione spray è un trattamento che ricopre la capigliatura di uno strato protettivo che aiuta a proteggerla dal calore eccessivo causato dagli strumenti che usiamo per lo styling.

La differenza tra i prodotti professionali e quelli naturali? I primi sono più performanti, i secondi hanno un buon INCI e sono amici dell’ambiente.

Termoprotettore capelli a cosa serve?

Molti dei termoprotettori in commercio offrono anche altri vantaggi, come una maggiore idratazione, un effetto anticrespo oppure il rafforzamento della struttura capillare.

Da usare prima della piastra o del ferro arricciacapelli sui capelli asciutti o semplicemente prima di asciugare i capelli con il phon, il termoprotettore capelli agevola anche la messa in piega.

Termoprotettore capelli professionali, i migliori

Spray Termoprotettivo di Phytorelax

Formulato con un mix di amminoacidi e cheratina idrolizzata, avvolge i capelli in una miscela nutriente e ristrutturante in grado di proteggerli dall’eccessivo calore durante l’utilizzo di piastra e phon. Ideale per capelli colorati e trattati. Non appesantisce i capelli, aiuta a districarli e agevola la messa in piega. Ideale da utilizzare in combinazione con lo shampoo e la maschera protettiva della stessa linea alla cheratina.

Caratteristiche: crea un film protettivo su tutte le lunghezze, preservandole dal calore eccessivo e mantenendo la naturale lucentezza

Prezzo consigliato: 7,90 euro

Bumble and Bumble Hairdressers Invisible Oil

Uno spray che nutre dalle radici alle punte. Arricchito con molteplici ingredienti idratanti, questo primer rende i capelli morbidi, idratati ed elimina l’effetto crespo, per un risultato finale sano, levigato e ordinato. Adatto a tutti i tipi di capelli.

Caratteristiche: forma una barriera difensiva dai danni causati da piastra, ferro e phon, per evitare che i capelli si spezzino e si inaridiscano

Prezzo consigliato: 14 euro Acquista ora

Elixir Ultime Huile Originale di Kérastase

Dona un’intensa nutrizione ai capelli spenti ed una protezione termica fino a 230 °C. Infuso con una combinazione di profumi floreali con foglia di violetta, fresia e mandarino, profumi legnosi ed estratto di musco, l’olio offre un’esperienza sensoriale rilassante mentre avvolge i capelli. Non unge e bastano poche gocce per districare i capelli. Si può applicare sia sui capelli umidi che alla fine dello styling per una chioma setosa e disciplinata.

Caratteristiche: riduce le doppie punte e dà morbidezza alla fibra capillare per un controllo dell’effetto crespo di lunga durata

Prezzo consigliato: 14 euro Acquista ora

Ghd Heat Protect Spray

Trattamento protettivo dei capelli durante lo styling a caldo. Grazie alla sua texture leggera, crea una pellicola invisibile sui capelli umidi o asciutti che li protegge dalle alte temperature a cui sono sottoposti ogni giorno.

Caratteristiche: il capello è protetto dal calore e resta leggero e naturale

Prezzo consigliato: 21 euro

Termoprotettore capelli naturale, i migliori

Spray Idratante Termoprotettivo di Logona

La formula idratante naturale con aloe vera bio, estratto di bambù e betaina naturale è idratante, protegge i capelli dalla disidratazione e li mantiene elastici e morbidi. Oltre a preservare e proteggere i capelli dallo stress quotidiano, lo spray agisce come protettore termico e difende la fibra capillare dal calore del phon o della piastra.

Caratteristiche: con oli vegetali ed estratti naturali da agricoltura biologica

Prezzo consigliato: 11 euro

Olio secco protettivo-lucidante di Biofficina Toscana

Un olio secco dal tocco leggero che ha la proprietà di lucidare e proteggere i capelli da calore di phon e piastre, oltre che da fattori esterni. Contiene una miscela di oli vegetali bio toscani ad azione elasticizzante ed antiossidante, oli biologici di mandorle, albicocca, jojoba e cocco, squalano, vitamina E. Ideale per tutti i tipi di capelli.

Caratteristiche: no unge né appesantisce i capelli, ma li rende morbidi e luminosi

Prezzo consigliato: 15 euro

Matrix Biolage R.A.W. primer in crema termoprotettore

Un prodotto leggero che avvolge i capelli in un velo protettivo evitando che si inaridiscano e si spezzino. Arricchito con latte di cocco e olio di limnanthes alba, il primer nutre e rende i capelli morbidi, proteggendoli dalle elevate temperature del phon e degli strumenti per lo styling, fino a 230 °C. Per un risultato professionale e capelli sani e levigati.

Caratteristiche: formulato con il 98% di ingredienti di origine naturale

Prezzo consigliato: 27 euro Acquista ora