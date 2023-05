"Le tette le hai lasciate a casa?". La risposta di Bianca Guaccero all'hater

I social network troppo spesso danno voce anche a chi, incurante delle conseguenze che questo può comportare, si prende la briga di parlare anche in modo inopportuno con i personaggi famosi. Questo è quello che è accaduto anche a Bianca Guaccero, che ha ricevuto un commento negativo sul suo fisico con un tono tutt’altro che ironico in seguito alla pubblicazione di un suo post su Intagram.

In quella foto lei era all’aperto, aveva i capelli raccolti e un top di colore ocra. Lo scatto arrivava fino a poco sopra il seno, proprio per questo c’è stato chi ha voluto farle notare un dettaglio su quella parte del suo corpo.

“Ma le tette le hai dimenticate a casa?“, le ha scritto un utente a corredo di un suo scatto pubblicato su Instagram, come se avere il seno piccolo possa essere considerato un difetto.

In questi casi ci si può muovere in due direzioni: lasciare correre o, eventualmente, rispondere in maniera perentoria e fare capire che certe frasi non possono che fare male. E in un’epoca in cui il body shaming dovrebbe essere condannato a priori sarebbe importante ribadirlo.

E la conduttrice e attrice rientra nella seconda categoria. Bianca Guaccero ha così fatto capire con un tono sarcastico a quella persona non solo di “aver dimenticato a casa il seno”, ma di non averlo nemmeno di averlo mai avuto: “Volete dire a ‘signor’ Gianni che non le ho mai avute?“, ha scritto. La scelta di mettere ‘signor’ tra virgolette non è stata fatta certamente a caso.